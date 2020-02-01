 德国接回首批在华侨民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2020

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时政风云

德国接回首批在华侨民

从中国一个冠状病毒肆虐重区接回德国侨民的一架德国联邦国防军飞机预计周六（2月1日）下午飞抵美因河畔法兰克福机场。此前，该机未在莫斯科，而是在赫尔辛基作中途停留。

Coronavirus - Airbus der Bundeswehr in Wuhan (picture-alliance/dpa/Bundeswehr)

停在武汉机场准备起飞的德国空军飞机

（德国之声中文网）这架飞机当地时间夜间从湖北省的武汉市起飞的。该地区是冠状病毒重灾区。当局称，这架空中客车上没有患者，也没有疑似病例。

降落法兰克福机场后，机上所有人都将接受医疗人员的检测和询问。如果有人显示出特定症状，就会被送入法兰克福大学医院隔离病区。此后，这些被接运回国的人将被送往莱茵兰-普法尔茨州的一个德国空军基地，并必须在那里被隔离两星期。

联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）告诫人们不必惊慌。他说，"回德国的都是健康的人。……我要求，我们大家都拿出必须的轻松情绪来看待这件事情。"他说，在如何与新型冠状病毒打交道方面，他感觉到，很多人"忐忑不安"。

莫斯科拒绝中途降落

德国《图片报》报道说，莫斯科拒绝这架联邦国防军飞机作中途降落。国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）证实了这一报道。根据该报道，俄方未按此前许诺的那样给予许可， 遂使该机无法在俄罗斯首都作中途停留，而是转道飞至芬兰首都赫尔辛基。

克朗普-卡伦鲍尔部长透露，莫斯科称，未给予降落许可是因为机场容量不足。她表示，她将和外交部一起作出努力，以了解清楚是否还有其它原因。据《图片报》获得的信息，安全机构认为，俄方所称容量不足实为借口。该机在赫尔辛基加了油，机组人员换了班。

凝炼/任琛（德新社，路透社）

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德国政府：已派出军机前往武汉撤侨

经过一番周折，德国政府和中国政府就从湖北武汉接回德国公民的事宜达成一致。外交部长马斯周五表示，负责撤侨的飞机周五出发，预计周六将搭载百余人返回德国。被接回的人员将隔离观察两周。 (01.02.2020)  

​​​​​​​专访：一位在武汉德国人希望撤侨

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