德国接回首批在华侨民

（德国之声中文网）这架飞机当地时间夜间从湖北省的武汉市起飞的。该地区是冠状病毒重灾区。当局称，这架空中客车上没有患者，也没有疑似病例。

降落法兰克福机场后，机上所有人都将接受医疗人员的检测和询问。如果有人显示出特定症状，就会被送入法兰克福大学医院隔离病区。此后，这些被接运回国的人将被送往莱茵兰-普法尔茨州的一个德国空军基地，并必须在那里被隔离两星期。

联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）告诫人们不必惊慌。他说，"回德国的都是健康的人。……我要求，我们大家都拿出必须的轻松情绪来看待这件事情。"他说，在如何与新型冠状病毒打交道方面，他感觉到，很多人"忐忑不安"。

莫斯科拒绝中途降落

德国《图片报》报道说，莫斯科拒绝这架联邦国防军飞机作中途降落。国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）证实了这一报道。根据该报道，俄方未按此前许诺的那样给予许可， 遂使该机无法在俄罗斯首都作中途停留，而是转道飞至芬兰首都赫尔辛基。

克朗普-卡伦鲍尔部长透露，莫斯科称，未给予降落许可是因为机场容量不足。她表示，她将和外交部一起作出努力，以了解清楚是否还有其它原因。据《图片报》获得的信息，安全机构认为，俄方所称容量不足实为借口。该机在赫尔辛基加了油，机组人员换了班。

凝炼/任琛（德新社，路透社）