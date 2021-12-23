德国接任G7轮值主席 对华对俄政策成考验

（德国之声中文网）圣诞节前夕，会标已经制备，德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）举起一张蓝色广告。上面，白色的 "G"和白色的 "7" 相互重叠，合成 G 图形，下面是 "G7 Germany 2022"（G7 德国2022），此外，无更多装饰。赫贝斯特雷特说："这一对基本要素的聚焦代表了我们为本届主席任期设定紧凑工作计划的意愿。"

G7，即美国、加拿大、日本、法国、英国、意大利和德国，成立于上个世纪 70 年代。当时，这7国是全球最强工业化国家。成立之初，经济为其主导主题。时过境迁，如今，"七国集团"主要关注的是重大政治议题，而所有这些议题都只能多边、共同应对。

德国从英国手中接棒

2021 年英国轮值主席任期的大多数议题，将在从2022年 1 月开始的德国轮值主席任期内继续成为磋商对象，尤其是延续了两年而仍远未能战胜的新冠瘟疫，G7 卫生部长最后一次共同磋商是在上月底。6 月份在伦敦举行的G7峰会上，各国元首或政府首脑同意到 2022 年底向发展中国家提供多达 23 亿剂疫苗，德国是国际疫苗接种联盟动议COVAX的第二大捐助国。

气候政策将成为德国作为 G7 主席国的中心主题。社民党籍总理肖尔茨（Olaf Scholz）在新年致辞中作了这一宣布，印证了绿党籍外长贝尔博克此前在 G7 利物浦（Liverpool）外长会议上的表态。贝尔博克称，气候危机对和平与安全产生影响，这不仅是对欧洲人，而尤其是对新兴国家和发展中国家。

贝尔博克当时这么说，"我们可以沉湎于西方是一座岛屿的幻觉里，但若我们现在不采取行动，即使在这个岛上，水也会继续无情上涨。……这就是我们何以要把共同应对气候危机作为明年 G7 主席国的优先事项之一。"

不排除中国

不过，若无中国参与，G7 将无法减缓全球暖化。贝尔博克强调， "对于我们、对于七国集团，中国是合作伙伴，"这不仅指气候保护， "众多全球性问题，只能共同解决。" 然而，在如何同北京威权政权打交道问题上，七国集团内部绝非没有争议。伦敦 G7 峰会上，美国总统拜登敦促采取更严厉立场。

贝尔博克表示，中国绝对是竞争者，"在很多方面也是制度性对手"，但："合作是外交和国际联手最重要原则，不过，它必须基于人权和国际条约。"，西方必须应对这一 "外交政策两难局面" 。

美国是 "最重要的伙伴"

肖尔茨总理亦持此观点，本月中旬在联邦议院发表的首份政府声明中，他表示， "我们必须将我们的对华政策同我们看到的现实中国保持一致。 " 他指出，"恶劣的人权状况"和"对普世规范的违反行为"应该被"点名"，但 "这并不能改变这一事实：有着如此规模和历史的中国在国际舞台上占有举足轻重的位子。"

德國总理肖尔茨在联邦议院

很明显， G7轮值主席任期内，新联邦政府希望通过"建设性对话"打造其外交政策。然而，在 G7 框架中，没有美国就无法做到这一点。肖尔茨总理也完全知道。因此，他在政府声明中强调，面对全球竞争，"美国是最重要伙伴"。

寄望拜登

这是一个他现在有相当期待的合作伙伴。他说， "我和美国总统拜登一样坚信，世界上的自由民主国家应重新证明，它们可以为 21 世纪的挑战提供更好、更公平和更公正的答案。" 他明确表示，这一点也适用于国与国关系。他强调，联邦德国政府将始终支持多边合作及其机构。

肖尔茨总理和贝尔博克外长意欲主导德国 G7 主席国任期

在俄罗斯问题上亦然。七国集团威胁说，若入侵乌克兰，俄罗斯就将承受 "严重后果"。所谓后果，主要指经济惩罚措施。肖尔茨总理在联邦议院表示， "任何侵犯他国领土完整的行为都将付出高昂代价。在这一问题上，我们将与我们的欧洲伙伴和跨大西洋盟友发出同一个声音。" 由此，肖尔茨重申了前任默克尔的立场。

任G7 主席国是重大国际使命

尽管如此，肖尔茨总理仍要继续推动谈判。他指出，由于特殊历史背景，德国必须 "准备好更多地尝试达成谅解，致力于打破冲突升级螺旋"。

俄军在与乌克兰接壤地区集结

联邦财政部长林德纳（Christian Lindner）将主持 G7 国家财长会议，他也指出， G7主席身份是 "我们须立即承担的重大国际使命"。外交、经济、卫生等部也有相同的计画。

再度在巴伐利亚阿尔卑斯山区举行

德国 G7 主席国的重头戏将是定于 6 月 26 日至 28 日，在巴伐利亚阿尔卑斯山风景秀丽的埃尔茂（Elmau）城堡举行的峰会。2015 年，这个位于加米施-帕滕基兴（Garmisch-Partenkirchen）地区的小镇就曾是一届峰会的见证地。

2015 年，默克尔总理和美国总统奥巴马在埃尔茂峰会期间

当地主管市长施瓦岑贝格（Thomas Schwarzenberger）在接受巴伐利亚电台采访时表示，"这当然是一个很好的证明，上次运作良好，给国家元首和政府首脑们留下了不错的印象。" 他称，"当然，我们知道，还有很多工作等着我们，等着警察、救援人员和所有相关人员去做。接下来的６个月将非常紧张、非常艰巨。" 联邦政府方面则强调，埃尔茂宫满足作为 G7 峰会举办地的所有后勤及安全要求。

预计耗资1.66亿欧元

为国家元首和政府首脑提供大型套房的这个五星级豪华酒店，坐落在难以通行的森林高谷。 2015年，这里为警车增设了周边道路，并设立了专用机场和直升机停机坪。

巴伐利亚州内政部估计，此次峰会将花费约 1.66 亿欧元，其中近 90% 用于安全保障，其中包括数公里长的高安全围栏和卫星通信系统。 2015年，调集了德国各地约2万警员，使峰会地点成了一座堡垒。此次也不会有什么不同。

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