德国捐赠全部尚未交付的阿斯利康疫苗 

（德国之声中文网） 基民盟籍联邦卫生部长使潘（ Jens Spahn， ）(CDU) 在德国编辑网络（周四版）上做了这一宣布。首批捐赠疫苗数量是130 万剂。 Covax旨在为发展中国家提供冠状病毒疫苗。

施潘部长表示，“为世界接种疫苗符合我们国家的自身利益。因为，只有在病毒受到全球控制时，这场大流行瘟疫才真正结束。” 他宣布，德国还将放弃依据欧盟条约该有的强生疫苗剂量份额，用以支援其它欧盟国家，数量约 170 万剂。他说明，相关疫苗可视情况延后交付或同样捐给第三国。

德国联邦政府7 月初决定，向第三国捐赠至少 3000 万剂斯利康和强生疫苗

德国联邦政府于7 月初决定，向第三国捐赠至少 3000 万剂斯利康和强生疫苗，其中 80% 捐给 Covax ，20%为双边捐赠。

在现行接种战中，柏林几乎只使用辉瑞和莫德纳的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。这两款疫苗目前供应充足。德方计划明年也使用诺瓦瓦克斯（Novavax ） 和赛诺菲（Sanofi）重组蛋白疫苗。不过，这两款疫苗尚未获批准，关于其有效性的最终数据迄今亦未公布。

（法新社）

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