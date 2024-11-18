德国指中国助俄罗斯生产无人机 贝尔博克:"必将引来后果"

相关机构正在调查中国与俄罗斯在军事装备领域是否存在直接合作。如果这一情况属实，可能会对中国实施制裁。

（德国之声中文网）德国联邦政府根据掌握的情报认为，中国正在为俄罗斯提供无人机。德国外交部长贝尔博克在布鲁塞尔出席欧盟会议期间就该议题表示，"这必须，也将产生后果。"她强调，俄罗斯总统普京对乌克兰的侵略战争同时也是对欧洲自由的攻击，关乎所有欧洲国家的核心利益。

此前，欧盟外交部门确认，正着手调查有关中国制无人机被用于俄罗斯攻击行动的线索。一名欧盟官员透露："我们收到来自情报机构的报告，指中国一家工厂生产无人机，这些无人机被运往俄罗斯并用于乌克兰战争。"

目前，相关机构正在调查中国与俄罗斯在军事装备领域是否存在直接合作。如果这一情况属实，可能会对中国实施制裁。

中国外交部发言人林剑周一（11月18日）驳斥中俄合作生产无人机："类似的问题，中方已多次作出过响应。我愿在这里重申，中方在乌克兰危机的问题上一贯秉持客观公正的立场，积极地劝和促谈，同一些国家搞'双重标准'、在乌克兰危机中拱火浇油的做法形成鲜明的对照。"

林剑强调，"中方在军品出口方面一向采取慎重负责的态度，从未向冲突的当事方提供致命性武器，始终依法依规严格地管控军用及军民两用无人机。希望有关国家和人士不要在没有事实依据的情况下，对中方妄加猜测、污蔑抹黑。"

欧盟此前已因伊朗向俄罗斯提供无人机和弹道飞弹，对伊朗实施了制裁，受影响方包括伊朗国有航空公司伊朗航空。在周一的外长会议上，欧盟还计划通过针对伊朗的进一步制裁方案。

乌克兰的无人机战争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社)

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