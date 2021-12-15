 德国持续发放签证给更多阿富汗雇员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2022

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时政风云

德国持续发放签证给更多阿富汗雇员

自塔利班全面掌权之后，曾替西方驻军、国际机构和发展援助项目工作的阿富汗人担心遭到塔利班的报复。德国外交部表示，目前德国仍持续发放签证给更多阿富汗的雇员和身份敏感人士。

Afghanistan Kabul Flughafen Airbus A400M Bundeswehr

德国的撤离专机

（德国之声中文网）自从今年8月伊斯兰激进派的塔利班政权接管阿富汗以来，德国在该地区周边的大使馆已经发放了5600多份签证给在阿富汗的雇员和身份敏感人士，其中大多数的签证申请是由德国驻巴基斯坦大使馆处理的。德国外交部向媒体表示，由于签证发放程序还在持续进行，因此这个数字将会继续上升。

塔利班在与美国和北约部队支持的前阿富汗政府进行了20年的交战之后，正式于8月中全面掌权，各国军队和外国媒体、机构紧急撤离。该国曾替西方驻军、国际机构和发展援助项目工作的阿富汗人担心遭到塔利班的报复，一些国际组织和欧美国家政府透过各种管道，试图帮助这些人离开阿富汗。

Afghanistan I Flughafen in Kabul

大批人潮在喀布尔机场等待撤离的飞机。

总统出逃、塔利班占领总统府

回顾今年夏天，当时国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。 8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府，阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）于同天逃离喀布尔。此后西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    塔利班接管了总统府

    国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

  • Taliban I Mohammad Naeem

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    极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题”

    塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

  • Afghanistan | Konflikte | Kundus in Händen der Taliban

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    塔利班旗帜几乎插满全境

    阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

  • Afghanistan | Taliban | Hamid Karzai International Airport in Kabul

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    警车成了塔利班的战利品

    过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

  • Afghanistan | Ashraf Ghani Rede

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    阿富汗总统加尼已逃亡境外

    上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    西式广告隐身

    听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

  • Afghanistan I Flughafen in Kabul

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    大逃亡

    成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

  • Afghanistan Kabul Flughafen Evakuierungen Chaos

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    悲剧性一幕

    8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

  • Afghanistan I Evakuierung von Zivilisten der USA und ihrer Partner aus Kabul

    喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡

    撤离：争分夺秒

    西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。

    作者: Christian  Walz


美国于8月30日完成了从阿富汗的撤军任务，结束了在该国长达20年的战争。共计透过空运运送超过12.2万人离开阿富汗，其中包含至少5万名阿富汗人。这些被拜登政府称为「盟友避难行动」（Operation Allies Welcome）一份子的人大多数在抵达美国之后便被分送到六个军事基地，接受医疗服务、协助提交移民申请和帮助他们在美国定居，随后前往美国各地的社区安置。

欧盟至今撤离2.8万阿富汗人

在欧洲，据欧盟委员会称，近几个月来欧盟国家已经从阿富汗疏散了大约2.8万名阿富汗人。其中光是在8月的撤退行动中，德国军方就撤离了4100多名阿富汗人、法国撤离2600多名、意大利则撤离了4890名左右。德国之声的阿富汗通讯员和他们的家人们也得以离开阿富汗，从邻国巴基斯坦搭机飞往德国。已经抵达德国的阿富汗人被安置在不同的联邦州，由联邦移民和难民局（BAMF）负责后续接待和居留申请。

本月9号，欧盟内政事务专员约韩森（Ylva Johansson）宣布，15个欧盟成员国同意在5年内接纳约4万名阿富汗人，而德国将接纳其中的2.5万人，荷兰接受3159人，西班牙和法国2500人。

Ylva Johansson

欧盟内政事务专员约韩森宣布，15个欧盟成员国同意在5年内接纳约4万名阿富汗人，

另外，根据英国《卫报》报导，自8月以来撤离至英国的16500名阿富汗人中，「超过4000人已经搬进了定居的家庭，或者正在被转移或匹配到合适的家庭」。但仍有大约1.2万名阿富汗难民将从2022年开始住在英国的旅馆里，英国政府正在说服各地的议会同意为这些人提供永久住所。

（综合报导）

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德国之声在阿富汗当地通讯员及家人安全抵达德国

德国之声在阿富汗当地通讯员及家人逃离塔利班，先进入邻国巴基斯坦。现在，其中一批人已从那里安全飞抵德国。  

阿富汗150只猫狗乘专机抵达伦敦引争议

周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。  

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