德国拟向乌克兰追加4亿欧元军事援助

德国计划向乌克兰提供近4亿欧元的额外军事援助，以应对乌克兰日益严峻的军事局势。这使得2024年德国对乌克兰的军事援助总额将达到约84亿欧元。

（德国之声中文网）德国政府正计划批准向乌克兰提供近4亿欧元的额外军事援助，以应对乌克兰目前不断恶化的军事局势。这笔援助将用于购买弹药、战斗车辆、无人机和防护装备等。此举将使2024年德国对乌克兰的军事援助总额增加至约84亿欧元，巩固德国作为乌克兰在欧洲最大的军事支持者的地位。乌克兰一直得到盟友的支持，但随着战争的持续，乌克兰担心国际支持可能逐渐减弱。

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德国财政部在一封信中指出，当前乌克兰的军事形势不断恶化，迫切需要进一步的物资支持，否则其防御战可能面临失败。德国国防部因此向联邦议院预算委员会提出了请求，要求批准这笔额外支出。自由民主党（FDP）预算委员会成员克莱恩（Carsten Klein）对此表示欢迎，他认为这表明乌克兰可以依赖德国的支持。他指出，乌克兰急需额外的军事物资来捍卫其自由和欧洲的价值观。

德国：额外支出是紧急需求

财政部强调，这笔近4亿欧元的额外支出是近期才显现的紧急需求，符合宪法和预算规定的“计划外”支出标准。该部指出，这笔资金需尽快到位，以确保在2024年内实施相关措施，保证这些援助在未来一年中产生实际效果。如果预算委员会在下周批准这笔资金，德国对乌克兰的军事援助总额将在2024年增加至84亿欧元，进一步体现德国对乌克兰的强力支持。

然而，根据2025年预算草案，德国对乌克兰的军事援助预计将在2025年减少至40亿欧元。德国政府希望，届时乌克兰能够利用由七国集团（G7）批准的500亿美元贷款，这笔资金将来自冻结的俄罗斯资产，以满足其主要军事需求。

德国的这一举措再次显示出对乌克兰的坚定承诺，并巩固了其作为欧洲对乌克兰最大军事支持者的地位。面对持续的战争，乌克兰对军事物资的需求不断增长，德国希望通过提供这笔额外援助，增强乌克兰的防御能力，以应对不断变化的军事形势。

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