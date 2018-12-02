德国拖气候保护后腿 获得“活化石奖”

（德国之声中文网）因为减少碳排放量没有达标，以及缺乏更具远大抱负的议程安排，德国获得气候行动网络（Climate Action Network's ，简称"CAN"）颁发的差评奖--"活化石奖"

联合国气候大会正在波兰卡托维兹召开，世界各国齐济济一堂商议如何落实2015年巴黎气候协定。在会场的外面，这家环保组织宣布了这个羞辱性质的奖项。

CAN说，德国政府在大会上承认不能完成2020年减排目标，其碳排放量仅比1990年减少了8%，而计划减排量为40%。

CAN还说，德国也没有做出一个全国性的规划，没有设定停止用煤的时间表，也没有努力结束欧盟的煤炭补贴政策，更没有支持欧盟更具抱负的气候改变目标。

CAN的主任 温·特里奥（Wendel Trio）说，"德国在拖后腿，而且踩住欧盟在气候方面雄心壮志的刹车。"

瑞士位列这个羞辱奖的第二名。CAN说，这是因为该国阻碍向发展中国家投放更多资金用于绿色生态项目。

该环保组织也没忘记给大会主办国波兰"颁奖"，因为波兰增加了用煤量，没有提升气候改变承诺。

绿色和平组织执行主任詹尼弗·摩根（Jennifer Morgan）评论德国"获奖"说，对于煤炭和汽车工业，德国政府需要"领导而不是服务"。