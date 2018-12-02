 德国拖气候保护后腿 获得“活化石奖” | 科技环境 | DW | 08.12.2018

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科技环境

德国拖气候保护后腿 获得“活化石奖”

在波兰召开的联合国气候大会上，一家环保组织批评德国在气候改变方面的表现。这家组织说，德国人太喜欢烧煤，也未能完成减排目标。

Symbolbild Energiewende Deutschland Kohlekraftwerk (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

德国在气候保护方面获得差评

（德国之声中文网）因为减少碳排放量没有达标，以及缺乏更具远大抱负的议程安排，德国获得气候行动网络（Climate Action Network's ，简称"CAN"）颁发的差评奖--"活化石奖"

联合国气候大会正在波兰卡托维兹召开，世界各国齐济济一堂商议如何落实2015年巴黎气候协定。在会场的外面，这家环保组织宣布了这个羞辱性质的奖项。

DW.COM

第二四届联合国气候大会将在波兰举行，目标是拯救《巴黎协定》。专家指出，各国必须共同找出应对气候变迁的解决方案，否则一切只是空谈。 (02.12.2018)

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CAN说，德国政府在大会上承认不能完成2020年减排目标，其碳排放量仅比1990年减少了8%，而计划减排量为40%。

CAN还说，德国也没有做出一个全国性的规划，没有设定停止用煤的时间表，也没有努力结束欧盟的煤炭补贴政策，更没有支持欧盟更具抱负的气候改变目标。

CAN的主任 温·特里奥（Wendel Trio）说，"德国在拖后腿，而且踩住欧盟在气候方面雄心壮志的刹车。"

瑞士位列这个羞辱奖的第二名。CAN说，这是因为该国阻碍向发展中国家投放更多资金用于绿色生态项目。

该环保组织也没忘记给大会主办国波兰"颁奖"，因为波兰增加了用煤量，没有提升气候改变承诺。

绿色和平组织执行主任詹尼弗·摩根（Jennifer Morgan）评论德国"获奖"说，对于煤炭和汽车工业，德国政府需要"领导而不是服务"。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Emissionslücke

    八张图看懂气候保护

    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen weltweit

    八张图看懂气候保护

    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

    八张图看懂气候保护

    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


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