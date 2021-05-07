 德国拒绝美国暂停放弃新冠疫苗专利提议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2021

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时政风云

德国拒绝美国暂停放弃新冠疫苗专利提议

德国联邦政府对美国要求放弃冠状病毒疫苗专利的呼吁表示拒绝，称扩大疫苗适用范围的主要障碍不是知识产权，而保护支持产权是创新的源泉。

Coronavirus Impfung

世贸组织4月指出，在全世界使用的7亿剂疫苗中，只有0.2%是在低收入国家接种的

（德国之声中文网）德国政府发言人在一份声明中表示，美国关于取消COVID-19疫苗专利保护的建议对整个疫苗生产有重大影响，而 "保护知识产权是创新的源泉，未来也必须如此"。

声明强调，柏林支持旨在让世界上尽可能多的人获得疫苗的 COVAX倡议（COVID-19 Vaccines Global Access），但“扩大疫苗使用范围的主要障碍是生产能力和质量要求，而不是知识产权。”声明还指出，世界贸易组织（WTO）的相关讨论正在进行中。

低收入国家疫苗严重缺乏

5月5日，美国首席贸易代表戴琪表示，华盛顿支持暂时放弃新冠疫苗专利权，反映出美国政策的重大转变。欧盟委员会主席冯德莱恩继而表示对此提议“持开放态度”。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

美国首席贸易代表戴琪(Katherine Tai)

早在2020年10月，印度和南非就曾向世贸组织提议，暂停新冠相关药剂的知识产权效力，但该倡议受到包括美国在内的新冠疫苗产地国的一致拒绝。今年4月，世贸组织指出，在全世界使用的7亿剂疫苗中，只有0.2%是在低收入国家接种的。这一不平衡的致命后果目前在世界第二大人口大国印度得到了充分展示。

 不过，贸易专家估计，世贸组织关于取消新冠疫苗专利保护的谈判可能需要数月时间。鉴于德国政府反对美国有关放弃新冠疫苗专利保护的提议，该构想能否获得足够国际支持并真正兑现被打上了问号。

疫苗制造商辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·伯拉（Albert Bourla）表示，他的公司完全不赞成放弃新冠疫苗专利。业界认为，如果研发的背后缺少利润激励，制药商将来可能不会积极地投入疫苗研发。

美国计划开放疫苗原材料贸易

除了支持暂时取消新冠疫苗专利外，美国还计划开放用于制造疫苗的原材料的贸易。在最近因阻止此类出口而受到批评之后，美国贸易代表戴琪5月5日说，美国政府将 "努力增加生产这些疫苗所需的原材料"。

Indien | Geschäftsführer Serum Institute | Adar Poonawalla

印度血清研究所首席执行官阿达尔·波纳瓦拉（Adar Poonawalla）

德国药厂Curevac近期表示，它无法从美国获得某些材料的供应。几天前，世界上最大的疫苗制造商--印度血清研究所呼吁美国总统拜登介入。该公司首席执行官阿达尔·波纳瓦拉（Adar Poonawalla）在推特上写道： “尊敬的@POTUS，如果我们要真正团结起来战胜这种病毒，我代表美国以外的疫苗行业，谦卑地请求您解除禁止原材料出口到美国以外的禁令，以便疫苗生产能够加速。”

美国在出口疫苗成分方面并没有真正实行禁运，但拜登和前任特朗普一样援引了《国防生产法》。该法虽然没有明令禁止出口，但让美国政府有优先购买本国制造的某些产品的权利。美国官员此前一直淡化该法律对全球疫苗生产的可能影响。

原材料的短缺并不令人惊讶，因为制药业预计今年的疫苗产量将翻一番，达到100亿剂。早在今年3月，生产厂家就开始报告原材料、关键消耗品，甚至疫苗生产所需设备出现短缺。

经合组织2018年的数据显示，原料和相关器材生产在全球范围内密切交织。中国在玻璃储存瓶的生产中占主导地位，美国在注射器生产中领先。法国是山梨醇等某些稳定剂的主要生产国，德国是疫苗防腐剂生产大国，在生产运输储藏某些疫苗所需的干冰方面，荷兰具有领先地位。

(据法新社、路透社）

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疫苗专利谈判曠日費時 中国立场不明

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