 德国拒打疫苗者继续对新冠疫苗说不 | 德国新闻 | DW | 31.10.2021

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德国新闻

德国拒打疫苗者继续对新冠疫苗说不

德国联邦卫生部对3000多名拒绝接种新冠疫苗者进行了访问调查。65%的受访者表示两个月内绝不会去接种疫苗。在德国疫情重新飙升之际，无论是奖励还是压力都无法推动疫苗施打率进一步提升。

Symbolfoto Impfpass

（德国之声中文网）福萨研究所（Forsa）受德国联邦卫生部委托做出的一项调查显示，德国65%尚未接种新冠疫苗的人未来8周内也绝不打算接种疫苗。23%的受访者表示应该不会去接种疫苗。累计加起来，几乎每10个自动放弃接种疫苗的人当中就有9人在短期内对新冠疫苗继续持拒绝态度。

这一调查在今年9月29日到10月10日进行完成。调查机构对德国3048名14岁以上不愿接种新冠疫苗的居民进行了访问。

只有5%的受访者表示，他们肯定或者倾向于在未来2个月内接种疫苗。另外还有7%的受访者表示没有最终决定。

据德国罗伯特·科赫研究所的统计，德国国内的新冠疫苗完整接种率目前为66.5%，另外还有69.3%的人至少接种了一剂。研究所推测，实际接种率可能会高出统计数字。

德国很多城市推出流动疫苗注射点，无需预约随时都可以前往接种新冠疫苗。

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德国7天平均10万居民感染指数已经升至130.2。一周前该指数仍还是85.6。本周四（10月28日）德国24小时新增感染病例达到28037例。

德国卫生部委托所做的调查显示，69%的未接种疫苗者完全相信或者倾向于相信，新冠病毒只是国家加强对民众控制的借口。80%的受访者认为疫情期间公民基本权力遭侵害的危险远远高于病毒本身。还有89%的受访者认为媒体对新冠疫情的报道过于片面。

对于"为什么到目前为止都尚未接种疫苗"的问题，34%的受访者说，他们认为新冠疫苗研究不够充分。18%的受访者担心疫苗的副作用过大。16%的受访者表示愿意自主决定是否接种疫苗，同时拒绝强制接种。还有15%的受访者对于疫苗的安全性抱有疑虑。

把这些理由累计起来，89%的受访者都认为现有的新冠疫苗研究不够充分。84%的受访者认为接种疫苗的压力太大，而他们希望能自主决定。81%的受访者认为政府在新冠病毒的问题上不够诚实。5%的受访者认为感染新冠病毒不会那么危险。

29%的受访者说，如果社会对未接种疫苗者的排斥继续加强的话，他们接种疫苗的意愿也会变得更低。27%的受访者表示，如果在休闲场所替代3G规则（接种疫苗者、感染病愈者和测试阴性者准入）实施2G规则（仅包括接种疫苗者和感染病愈者），那么他们就更不愿意接种疫苗。还有21%的受访者说，如果在工作场所引入3G规则，他们也更不想接种。

德国国脚基米希拒绝接种新冠疫苗引起广泛讨论。

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几天前，德国《图片报》首先披露了德国国家队足球队球员约书亚·基米希（Joshua Kimmich）尚未接种新冠疫苗的消息。后来他对媒体表示，他尚未接种原因是出于对新冠疫苗"缺乏长期研究"的顾虑。

基米希对疫苗的怀疑立场在德国引发广泛讨论。诸多政治家、足球运动员和专家对此提出批评。社民党健康专家卡尔·劳特巴赫对Sport1说，"他没有接种疫苗并不是件好事。如果他说要等等看，那么会很难办。"长期担任拜仁慕尼黑俱乐部主席的卡尔-海因茨·鲁梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）对电视台表示，"作为一个榜样，也作为一个事实，他如果接种了疫苗会好得多。"

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