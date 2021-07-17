德国抢险救灾时为何如此依赖志愿者消防员？

正如人们在洪灾后见到的那样，消防救援在德国也是人命关天和财产保护的重要工作，但大多由志愿者承担。装备和维护全职消防队的成本太高了，假如志愿者不够也只能强制居民从事义务消防服务。
（德国之声中文网）消防队的工作通常是紧急救援、扑灭火灾，保护人们的生命和财产。然而，在德国大部分地区，这项重要的工作主要由志愿者执行，他们通常另有一份领薪水的工作。
志愿者随身携带一个呼叫器，紧急情况发生时就会响起警报。听到警报以后，他们会迅速赶往当地的消防站，然后前往紧急救援现场。
德国的大多数小城镇和村庄都负担不起一支全职消防队，因为购买设备和聘用人员都价格不菲。这意味着全职专业消防队在许多地区都是奢侈品，不能指望他们来处理每一个紧急情况。而且他们可能距离遥远，需要很长时间才能到达现场。
然而，志愿者消防员往往可以在短短几分钟内赶到紧急情况现场。
在那些居民超过10万人口的大城市，也有专业消防队。根据2018年的统计数据，全国有104个专业消防队，但这些消防队也经常需要志愿者的支持。德国有22,000多个志愿消防队，其队伍还在逐渐增长。
然而，从事志愿消防服务并不是一种业余爱好。志愿者必须学习相关课程，并参加全面和定期的培训，以便能够掌握扑灭火灾或抗洪抢险的必要技能。他们通常在空闲时间接受培训。
如果没有足够多的消防志愿者，就会安排强制性的义务消防服务。在这种情况下，年龄在18至50岁之间的居民必须接受培训，临时从事消防服务工作。
另一个在结构上与志愿消防队类似的组织是德国联邦技术救援局（THW）。它是德国内政部的正式机构，但是其工作人员中只有2%是长期雇员，其余的都是志愿者。
在全国668个地方分支机构中，有超过80,000名志愿者从事技术救济工作。他们为处于困境中的人们提供重要的服务，例如提供清洁的饮用水或清扫道路。技术救援局和消防队的志愿者往往互相补充。
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德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。
本周日，德国总理默克尔前往本次暴雨洪灾受灾严重的莱法州视察灾情。她在视察后举行的新闻记者会上表示，当地的洪灾规模“超出现实想象、极其恐怖”。她表示下周三联邦内阁将讨论通过灾区援助计划。
消防员救火时的工作压力很大，因为哪栋房屋一旦失火，都很可能涉及到生死。但迄今为止，消防队伍所使用的现代通讯手段很有限，一般都只是通过普通的无线电呼叫保持联系。德国不来梅大学的研究人员试图改变这一落后状况。他们致力于开发一种高科技消防衣，带有一台袖珍计算机和许多传感器，目的是在紧急情况下向消防人员提供更多的关系到生命安全的信息。