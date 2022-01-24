 德国抗议抗疫措施：又是一周礼拜一 | 德国新闻 | DW | 01.02.2022

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德国新闻

德国抗议抗疫措施：又是一周礼拜一

德国国内有关放宽抗疫措施的呼声增加，但众多限制规定依旧生效。本周一（1月31日）晚，全国各地又有成千上万人走上街头，反对继续实施严格限制措施。

哈勒市 (萨克森-安哈尔特州)

哈勒市 (萨克森-安哈尔特州)

（德国之声中文网）数星期来，类似情景已成常态：每逢周一夜幕降临，德国很多地方都会出现反新冠大流行瘟疫期间限制措施的示威活动。当局实行接种疫苗义务的计划继续引起抗议。社民党籍的联邦卫生部长劳特巴赫 (Karl Lauterbach) 力挺制定相关规定。 

据警方报告，仅在图林根州就有超过 2.4万人上街游行；在包括首府什未林在内的梅克伦堡-前波默瑞州，有 20 多个市、镇出现示威活动，参加者约 9000人；在罗斯托克，尽管当局未批准数个抗议集会申请，但仍有多组人群穿行市中心，举行抗议，有人燃放鞭炮，警察不得不多次干预，拘留了若干人。 

在柏林，约 1000 人参加了在市中心的菩提树下大街举行的集会；在北市区泰格尔，有数千人游行示威。

万德利茨 (勃兰登堡州) 

万德利茨 (勃兰登堡州) 

在勃兰登堡州首府波茨坦，有数百人吹着口哨和喇叭，穿行市中心；在柏林以北的3个地区，警方称，有 2000 多名示威者，仅奥拉宁堡就超过 1000多人；在科特布斯，约有 800 人示威。 

根据官方提供的数字，在萨克森州，约 3000 人走上包岑市街头，数百人在德累斯顿游行。警方称，这一游行活动受到数十名支持抗疫限制措施者的阻挡。 

在萨克森-安哈尔特州，也有数城市出现示威抗议，规模最大的发生在维滕贝格，参加者达 1700人；在哈勒，人数达4位数。与此同时，也有人响应支持抗疫限制措施联盟的号召，在市场教堂前集体哀悼新冠罹难者。 

在联邦德国若干老联邦州，也发生了反对新冠限制措施抗议现象。仅巴登符腾堡州的普福尔茨海姆，参加示威集会的就有约 5000 人。与此同时，约500人在集会地附近组成人链，表达对抗疫措施的支持和团结。 

普福尔茨海姆 (巴登-符腾堡州) 

普福尔茨海姆 (巴登-符腾堡州) 

DW.COM

第五波疫情席卷德国之际，许多城市也爆发了抗议浪潮。一些人走上街头，反对政府的防疫措施，对拟议中的接种疫苗义务制表示抗议。而另一些示威者则呼吁"要团结，不要阴谋论"。

新年伊始，德国国内反遏制疫情发展措施的示威抗议现象持续不断，并涉及众多城市，数万人参与其中。

圣诞节过后，德国多地又发生民众反新冠防疫措施示威抗议现象，参与者数以万计。还在讨论的接种义务尤其引发不满和愤怒。

德国反对政府防疫措施的势力正在日趋激进化，周末的反防疫措施示威集会中，再度爆发暴力冲突，一些警员和记者遭到了袭击。与此同时，新总理肖尔茨呼吁德国社会不要分化。

在德国，越来越多的医务人员受到疫苗接种反对者的辱骂以致暴力威胁。这是他们从未料到的。

德国警察工会组织负责人表示，在处理反对防疫限制措施抗议活动的过程中，警察所面临的暴力冲击以及满负荷运转带来的压力令人感到担忧。

在巴伐利亚州的雷根斯堡，因众多示威者违反防疫规定，警方强行解散了一次集会。在抗议过程中，对立人群之间发生冲突，一名 26 岁男子头部受伤严重，一些人可能受到喷雾剂攻击，呼吸困难。一名警察遇袭受伤。 

在下萨克森州的哥廷根，抗议措施的反对者和支持者多次冲突。警方报告说，支持者试图用建筑围栏和静坐方式阻挡抗议者的游行队伍。警方称，在示威游行队伍通过时，警官们强行予以分离；而在受到尾随示威队伍的支持抗疫措施者的攻击后，警员们不得不再度使用"身体暴力"。 

在石勒苏益格-荷尔斯泰因州的吕贝克市，抗疫措施的支持者和反对者群体之间也出现冲突。警方已因涉嫌危险人身伤害展开调查。

宪法法院驳回紧急上诉 

联邦宪法法院驳回一紧急上诉，根据该上诉，地方政府关于无预告反抗疫措施"散步"的禁令违宪。该紧急上诉由一男性公民提出，意在推翻弗莱堡市的相关禁令，暂告失利。 

不过，宪法法院法官们的驳回裁定未回答这一问题：预防性集会禁令是否和受宪法保护的集会自由有所冲突。根据该裁定，此问题尚需要在主审过程中澄清。

（德新社，法新社）

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