德国抗疫：接下来数周将很难熬

（德国之声中文网）德国的新冠疫情持续令人忧虑。周五（3月26日）德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）说，目前新冠病毒传染速度极快，“如果让疫情继续泛滥，我们国家的卫生系统在4月份时将达到极限。”他说，英国变种病毒让疫情雪上加霜。

德国周五新冠新增感染人数22102人，呈上升趋势；同新冠病毒有关死亡200人；7天内10万人中感染人数124人，呈上升趋势；医院3334张重症病床被使用，比上周增加了13%。

德国罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）在新闻会上表示，有明显的迹象告诉人们，第3波疫情比第1、第2波更糟糕。“接下来数周将很难熬”。他要求德国做好新冠疫情传染值升高的心理准备，届时医院进入饱和、甚至超饱和状态，“很多人将死亡”。

维勒说，英国变种病毒B.1.1.7的受害者首当其冲是在职人员，以及儿童和青少年。传染多半在家里、幼儿园以及工作单位发生。

他呼吁即将到来的复活节期间尽量不要旅行，“旅行和接触是瘟疫最大的传播者。”

德国疫苗接种远远落后

阻止疫情继续恶化的最强手段便是接种疫苗，从去年12月底开始截止到目前，德国大约10%的人口接种了疫苗，4.5%已接种两针。这个速度在发达国家算是中等偏下，尤其以色列（55%）、英国（40%）、美国（26%）施打疫苗覆盖的人口比例远远超过德国。而只有接种面积达到70%以上才能出现群体免疫的效果。目前无人知晓德国今年内能否达到这个水平。

数字保护拖抗疫后腿

作为防疫手段，对新冠病毒传染路径的跟踪，在德国因为数据保护法律的限制很难推进。德国有一个据称投资超过数亿欧元的新冠跟踪应用，但因为安装使用是基于“自愿”而不是“义务”的原则，最后形同虚设，完全没有起到跟踪病毒的作用。周五，前文化国务秘书尼达-吕梅林（Julian Nida-Ruemelin）教授接受媒体采访时说，本着自愿的原则，“一些数据保护人士会很满意，但是，另一方面，危机清单显示：超过7万人死亡，50万人失业，毁掉的生存基础以及心理疾病患者激增。”

他举韩国的例子说，“韩国因新冠死亡人数不足1000，那里是继中国之后最先、最严重爆发新冠疫情的地方。而韩国规定人们必须使用跟踪应用。”

尼达-吕梅林抨击德国对数据保护的做法“令人难以信服”，“我们几乎在所有方面大幅度限制基本人权，比如就业自由权、财产权、集会权、行动权，我们都做出让步，只在一个方面不能触碰：数字保护。”

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