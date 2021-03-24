德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年

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在经历了新冠全球大流行的2020年后，德国人满怀希望在2021年借助疫苗走出疫情。但现实又毫不留情地给人上了一课。
2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。
随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。
2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。
8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。
到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。
德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。
11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。
11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。
奥地利政府再度祭出严厉抗疫措施。本周一（11月15日）起，未接种疫苗者被禁足在家，除非有特殊理由，方可外出。随着当局近期表现出强硬态度，该国国民中的新冠疫苗接种意愿明显增加。
周一德国十万人7日确诊病例已超过300例，医院频频告急。然而，旨在控制疫情的紧急法即将到期，新法的规模和权限还在辩论当中。
德国已经有三分之二的人口接种了新冠疫苗，但是为什么这一波疫情却仍是如此凶猛？原因出在哪里呢？
面对新冠感染人数的再度激增，德国总理默克尔表示对疫情“十分担忧”，呼吁人们更加坚定地抗击疫情，而不是掉以轻心。本周一家养老院爆发疫情，也引发了是否应该要求护理人员接种新冠疫苗的讨论。
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