 德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 | 所有节目 | DW | 15.11.2021

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德国新闻

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年

在经历了新冠全球大流行的2020年后，德国人满怀希望在2021年借助疫苗走出疫情。但现实又毫不留情地给人上了一课。

  • TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

    何时轮上我？

    2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

  • Bonn, Deuutschland | Kirschblüte, Altstadt

    德尔塔变种来袭

    随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

  • Deutschland Coronavirus - Impfangebot für Jugendliche in Bremen

    未成年人加入

    2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

  • Pressekonferenz RKI Lothar Wieler und Jens Spahn

    疫情第四波

    8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

  • Österreich Wien Impfbus

    苦口婆心

    到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

  • Berlin | Pressekonferenz nach Sondierungsgesprächen

    政府更迭 谁来抗疫？

    德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

  • Deutschland | Coronakrise: Impfzentrum in Stralsund

    接种率不够 加强针来补

    11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    狂欢不耽误

    11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。


  • TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

    何时轮上我？

    2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

  • Bonn, Deuutschland | Kirschblüte, Altstadt

    德尔塔变种来袭

    随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

  • Deutschland Coronavirus - Impfangebot für Jugendliche in Bremen

    未成年人加入

    2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

  • Pressekonferenz RKI Lothar Wieler und Jens Spahn

    疫情第四波

    8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

  • Österreich Wien Impfbus

    苦口婆心

    到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

  • Berlin | Pressekonferenz nach Sondierungsgesprächen

    政府更迭 谁来抗疫？

    德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

  • Deutschland | Coronakrise: Impfzentrum in Stralsund

    接种率不够 加强针来补

    11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

  • Karnevalsauftakt - Köln

    狂欢不耽误

    11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。


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08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

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