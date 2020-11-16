德国抗疫出大招 宅家才是英雄！

（德国之声中文网）德国联邦政府周六发布了一段网络视频，给防疫战斗中的一个令人意外的英雄点赞--他们就是呆在家里的Couch Potato 沙发土豆，意思是蜷在沙发里什么事也不做只会瘫在沙发上看电视的宅男宅女。



时长1分35秒的短片名为"#specialheroes - Together against corona"（#特殊的英雄-共同对抗新冠），呼吁民众要待在家里。一位推特用户还发布了这部宣传短片的英文翻译版本。





这段短视频的开头是一位老人的回忆独白："在2020年冬天，全国的目光都聚焦在我们身上"，当时他还是一名年轻的大学生："第二波疫情袭来之时，我刚满22岁，学习机械工程"。他接着说："这个年纪，你想要参加聚会、学习、结识新朋友、大家一起出去喝酒……然而命运却打乱了我们的日常。"





然后镜头切穿越到2020年，切换成一位年轻的大学生，伴随着史诗感的背景音乐，叙事旁白继续说："一种无形的危险威胁着我们所信仰的一切。突然之间，这个国家的命运掌握在我们手中……所以，我们鼓足了所有的勇气，做了我们该做的事，唯一正确的事情--我们什么也没做。完全没有做任何事情。像浣熊一样懒惰。"



"日日夜夜，我们呆在家里，与新冠病毒作斗争。"视频中，男主角躺在沙发上，手里拿着一块外卖披萨："我们的沙发就是前线，耐心就是我们的武器。" 男主角说:"回头看看，这就是我们的命运……这是我们成为英雄的方式。"



在片子的结尾，德国政府发出呼吁:"你呆在家里也可以成为英雄。"



德国目前新冠病毒感染人数达到77.5万例，逾1.2万死亡。为了限制新冠疫情快速蔓延，德国11月开始实施了为期4周的新一轮限制措施，包括关闭了餐馆、酒吧和健身房，限制公共场所人数。



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