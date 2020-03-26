德国抗疫与时间赛跑 不同检测一次看

（德国之声中文网）德国官方防疫机构的罗伯特·科赫研究所(Robert Koch Institute)针对新冠病毒检测，建议的前提条件有两个：第一是病患要有症状，第二是要有和确诊者接触的纪录。

此外，病毒检测并不便宜。德国医学会与国家法定健康保险协会（National Association of Statutory Health Insurance）的史丹尔(Roland Stahl)说，如果民众符合两项被检测的条件，公共医疗保险会帮民众支付60欧元的检测费用。但是媒体报导，没有参加公共医疗保险的人、或是参与私人医疗保险的民众，则需要支付250欧元才能够自费做新型冠状病毒检测。

现在德国执行病毒检测的量能究竟为何？德国之声询问了不同单位，却没有一个确切的统计数字，只能由不同方法去估计。

德国联邦卫生部告诉德国之声，现在德国实施新冠病毒检测量大约是每周30万支，但量能还在持续增加当中。罗伯特·科赫研究所针对174间实验室所做的问卷调查显示，3月22日之前的两周之内，全国总共执行了483,295支病毒检测，也就是一周24万支左右。

史丹尔则是告诉德国之声，在3月16-22七天之内，光是在门诊部门就有266,000名病患获得检测，此外还有80个实验室将检验结果回传他们的机构，因此他估计整个德国的检测量能大约是每周360,000支。

担任德国政府新冠疫情顾问、柏林夏李特医院(Charite University Hospital) 的病毒学研究所主任德罗斯滕(Christian Drosten)则给出最高的估计数字：他估计德国的检验量能大约是每周50万支。

检测数据不明确的一部分原因是因为德国健康卫生系统的特性：德国医学会与国家法定健康保险协会只统计有注册的开业医生诊所的数据。其他例如医院或是地方卫生机构所执行的病毒检测，就不在统计范围。然而在整体数据落在50万左右的情况下，这些漏掉的数据很可能只比20万多一点。也就是说，平均一周进行35万支病毒检测是合理的估计。

这个估计显示，德国的病毒检测规模的确够大。然而除了检测规模之外，防疫的另一个重点是，检测必须掌握「速度」。

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德国现在采用的检验方式是核酸检测，虽然准确度高，但是光是在实验室就要花五个小时来操作，病人还要回家等至少一两天才能知道结果。而且这项检测依赖实验室人员手动操作，在现在技术人员短缺的时刻并不理想。

因此3月26日博世集团(Bosch Healthcare)宣布他们研发出一款全自动的核酸检测仪，无疑是一大福音。技术人员只要把检体放到机器里，机器就会自己开始分析，全程仅耗时2.5小时，是原本人力操作的一半。但是这个仪器在今年二月才被批准，因此现在在国内采用的实验室还不是很多。

美国厂商Cephid也开发出了类似仪器，标榜45分钟就可以知道检测结果。荷兰基因检测业者Qiagen也开发出只花一小时就能知道结果的检验方法。

抗原检测

为了加快检测速度，病毒抗原检测开始引起了注意。抗原可以引发身体产生对付病毒的抗体。抗原检测非常简单快速，大约15分钟就可以得到结果。虽然抗原检测的准确度不如核酸检测，但是检测的灵敏度很高，因此被韩国广为采用。专家杜斯特(Drosten)认为，如果之后抗原检测的货源够充足的话，未来很可能会取代核酸检测成为最主流的检测方式。

抗体检测

检测人体内是否产生了对病毒的抗体，也不失为一个可能的检测方法，甚至比抗原检测更简单、更快。但是抗体检测有一个漏洞：他没办法侦测到病毒本身是否还存在于人体当中，也无法分析人体对病毒的反应。此外，通常人体都是在感染之后十天才会产生抗体，那也表示这感染初期的几天会是检验不到抗体的空白期。

但是这个检测还是有存在的意义：他能够透过检测抗体的存在与否，知道有多少轻症患者对症状不以为意，但是事实上曾经遭到感染。这些「免疫人士」不但不需要被隔离，还有助于社群培养起免疫力。

为扩散做好准备

德罗斯滕认为，在疫情得到抑制之前，大约六到七成的人口会被新冠病毒感染。因此，了解免疫人群占整体人口的比例对于预测疫情的发展方向十分有帮助。但是他也提到，这项技术很新，只有少数几个工厂有能力提供大量试剂。他认为这项技术在未来两到三个月当中将会普及。

罗伯特·科赫研究所表示，这个技术还在申请核可，它也没有办法分辨患者拥有的到底是新冠病毒的抗体，还是针对其他较无害的病毒的抗体。因此他的准确度还会受到质疑。

中国成为试剂出口国？

南华早报报导，现在中国国内疫情趋缓之际，越来越多中国厂商开始向国外贩售试剂盒。截至上周四，已经有102家中国厂商获得批准在欧盟贩售试剂盒。但是这些厂商当中，只有13家厂商在中国拥有贩售核酸试剂盒的执照。

南京的一家公司「黎明生物」的创办人张舒文（音译）说，「在中国申请核可太花时间，等到我得到批准，疫情都过了。」他选择不向中国进行申请，而是直接向欧盟提出申请。三月，他的公司就拿到了欧盟CE认证，现在他向义大利、西班牙、韩国、日本、匈牙利、奥地利、伊朗、沙特阿拉伯等地的客户贩售四种试剂盒。

有一家生物科技公司的主管匿名透露，该公司在中国只有贩售动物用核酸检测试剂盒的执照，但是他们也在3月17日取得欧洲CE认证，已经正在生产高达3万个新冠病毒试剂盒要贩售给欧盟。

在3月26日以前，美国总共对552,000人进行病毒检测，未来如果美国和欧盟都采用和韩国一样的检测标准，那么就会产生至少400万个试剂盒的需求，届时全球产能将无法负荷。

北京华大基因的一名消息人士表示，因为生产试剂盒有技术门槛，非本行的人士不可能加入供给市场，再加上生计制药的设备也需要经过严密的专业测试，从研发到应用至少会需要半年时间。

在这样供不应求的情况下，更会有不肖厂商为了图利，贩卖事实上不合格的试剂盒或检测仪器。上周，西班牙报纸《国家报》报导依家深圳厂商制造的试剂盒声称能够检验出80％的新冠病毒，但是实际上却只有30%。该公司确认没有在中国商务部核可向西班牙供货的厂商名单当中。

张慈/杨威廉(综合报导)