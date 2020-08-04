德国“抖音之王”的成功秘诀

（德国之声中文网）"颜色"，"水"和镜头面前的真实。这是撒鲁 （Younes Zarou）在TikTok吸引了超过970万关注者的一部分秘诀。从8月中旬的粉丝关注数量来看，他超过了之前靠各种镜头魔术一举成名的"falcopunch",坐上了德国抖音Up主的第一把交椅。

这位祖籍摩洛哥的小伙子2019年8月在抖音上开设了账号。今年4月初在德国新冠疫情爆发期间以直播自己24小时生活开始小有名气。通过直播，他号召年轻人应该呆在家中，为防疫做贡献。高峰期有24万人观看了他的直播。

家门口的视频创作

但这只是他走上TikTok之王的开始，直播结束后，撒鲁的粉丝数量一路攀升，达到了如今超过950万人的水平。纵观他在抖音上的视频，多数是在朋友的帮助下，在自己家门口或者法兰克福城市的某个角落，用并不复杂的手法完成的拍摄。水和色彩是这他喜欢借助的道具。

从内容创意上来说，撒鲁和其它许多抖音内容制作者的手法一样，擅长用镜头的精准切换以及动作定格，产生出许多魔幻版的视觉效果。比如通过多次间断定格拍摄，创造出把爆炸的气球变成水果，或者把水果又变成同样颜色的巧克力豆的视觉效果。

与德国之前的"TikTok之王"falcopunch不同的是，撒鲁本人在视频中更具些许亲和力，同时许多视频的视觉效果制作并不十分完美。但也许就是这种不完美，吸引了许多粉丝关注。与其他抖音上视频魔幻效果创作者还截然不同的是，撒鲁会把创作过程同样用视频记录下来，让人能够窥探其视频背后的秘密，同时也对很多想在抖音制作视频的创作者起到了启发的作用。

曾梦想成为足球明星

在接受德国《法兰克福汇报》采访时，撒鲁表示成为足球或者社交媒体上的明星一直是他童年的梦想。居住在法兰克福的他原本想要进军足球界，也曾经在当地德甲球队的青年B队参加过一段时间的训练。但后来由于学业的原因，放弃了专业的足球训练。"当我跟我的教练说，我要放弃踢球，必须关注学业时，我当着他的面哭了起来"，撒鲁在接受采访时如是说。

虽然没有成为足球明星，但是在家人的支持下，撒鲁成为了社交媒体上的当之无愧的明星。根据德国媒体的相关报道，这位不喝酒、不参加派对的穆斯林虽然每天会祷告5次，而且还不能耽误工作和学习。他的许多视频按照自己的说法都是在家门口完成的。以护士为职业的妈妈在德国长大，父亲是摩洛哥移民，有着一家汽车修理厂。撒鲁有5个兄弟姐妹，用他自己的话来说，所有人们在抖音上看到的视频，都是出自他这个"小小摩洛哥家庭"之手。

虽然为王但未暴富

如今，撒鲁已经有了自己的经纪人和更加专业一些的拍摄视觉特效照片的团队。但从包括《法兰克福汇报》在内的媒体报道来看，这位"抖音之王"并没有因此获得巨大财富。据说他目前的收入在"较低的五位数"水平。但是据称他的制作成本很高，因为许多视频都需要把手机放入水中或者某些位置危险的物体上。不久前，他刚刚公开了一些和梅赛德斯--奔驰合作的视频，虽然相关视频创造了超过1800万的观看量，但是撒鲁强调说，他一分钱回报也没有收。

谈到美国政府最近宣布禁止抖音的话题，撒鲁的表态相当谨慎。在接受《法兰克福汇报》采访时，他表示很高兴看到微软能接手抖音。但是他不愿意就政治相关的话题表态。抖音的东家是中国的字节跳动这个问题也不属于他的考虑范畴。他说："我只想做有创意的视频"。

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