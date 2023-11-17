德国技术移民新规开始啦！门槛大幅降低

（德国之声中文网）德国众多行业都缺少人工，包括IT、护理、技术人员、物流行业等等。今年夏天德国出台了最新《技术人员移民法》，旨在降低所谓第三国（非欧盟国家的公民）技术劳工移民德国的门槛。

为了让政府各部门逐渐适应，新规定将分三个阶段生效，在德国海外技术工人官网可以看到德语、英语、西班牙语和法语的相关详细内容。第一阶段将从本周六（ 11 月 18 日）起实施。

护工来德手续也将简化

欧盟蓝卡

持有欧盟蓝卡的来自第三国的高等院校和同等学历的人才从现在起可以移民德国，无需提供德语语言证明。紧缺人工的职业，最低年薪的门槛将降低到 4 万欧元以下，其他职业的工作门槛降低到每年 4.4 万欧元以下（截至 2023 年）即可。紧缺人工的行业范围扩大，之前有数学、信息技术、自然科学、工程学和医学等等，现在范围扩大到包括教育工作者和护理人员。

在IT领域，没有大学学位的人如果能够提供至少三年的类似从业经验证明，也将能够获得欧盟蓝卡。

专业人士或是高等教育人才，只要满足要求就有权获得居留许可。在此之前，海外代表机构和移民局拥有自由裁量权。

此外，申请者在德国找到的工作必须涉及所学专业的限制也被取消。比如，专业机械师也可以从事物流工作。不过，医学、法律或教育等职业除外。职业司机拿到劳工局的许可也更加容易，之前的德语要求被取消。

赴德门槛将会在2024 年3月1日进一步放宽。

有工作经验的人移民更容易

对于有工作经验的专业人士来说，德国对其他国家专业资格的承认以前往往是一个障碍，而今，申请人只要在原籍国拥有国家承认的职业资格，并有至少两年的从业经验，就可以技术移民到德国。受限制职业（reglementierte Berufe）除外，IT专家则无需资格证书。

配偶及父母都能来

那些需要在德国接受培训，达到德国认可职业资格的人，有三年的时间完成培训，并且在此期间每周可以工作，工时不超过20个小时。

如果德国雇主与来自第三国的申请者建立了雇佣关系，在其资格承认的程序期间，申请者就可以来德国工作，逗留期最长可达三年。前提条件是至少两年的从业经验和掌握一定的德语水平（A2 级）。

未来，除了护理人员外，拥有不到三年护理培训的护理助理也将获得在德国工作的资格。

配偶和未成年子女要申请团聚，移民到德国的一方要有维持生活的资金保障，不过，之前要提供足够居住空间这一个规定被取消。如果在2024年3月之后被获准移民，也可以让父母或岳父母来德国进行团聚。

2024 年6月1日将会有更多新规生效。

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积分卡

德国六月份将首次推出积分制机会卡。持卡人在其生计有保障的前提下，有一年的时间在德国找工作。任何能够证明其外国学历等同于德国同等学历的人都被视为专业人才，无需任何其他条件即可获得机会卡。其他人则需要大学学历或至少两年的职业资格，以及基本德语技能（A1 级）或英语技能（B2 级）。

德方会根据以下方面给积分：职业经验、德国对申请者学历的认可度、年龄、德语和/或英语语言能力、与德国的关系以及随行配偶或伴侣的潜力。持有机会卡的人每周最多可工作20小时，也允许试用期就业。如果签订了合格的就业合同，机会卡的有效期最多可延长至两年。

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