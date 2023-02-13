德国承诺帮助地震灾民 签证手续却困难重重？

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土耳其和叙利亚强震导致近200万人无家可归。生活在德国的地震灾民亲友希望能伸出援手。德国已承诺向其一等亲和二等亲签发90天访客签证，但实际申请却困难重重。许多官方要求提交的文件，早已深埋在瓦砾堆中。
叙利亚国家媒体报道称，在大马士革政府控制的地区有近30万人因严重地震灾害而变得无家可归。该国要求美国和欧盟解除制裁。德国联邦政府表示，对叙利亚提供救援并不会受到制裁措施的影响。
土耳其、叙利亚大地震死伤人数持续攀升，世界银行、联合国纷纷提供支援，世卫组织秘书长谭德赛也正在前往灾区。
土耳其叙利亚大地震过去数天，死亡人数不断上升。尽管找到生还者的希望愈加渺茫，仍有幸存者奇迹般获救。目前国际救援工作重心已转向为灾民提供人道救援。由于灾区天气寒冷，灾民急需食物和庇护住所。与此同时，瘟疫的危险正在增加。
土耳其和叙利亚在2月6日发生了严重的地震，造成房屋倒塌、至今数千人死亡。地震学家认为，该地区的问题「不是地震会不会来，而是什么时候来」，并呼吁未来应改善建筑防震能力。
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