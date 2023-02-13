 德国承诺帮助地震灾民 签证手续却困难重重？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2023

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时政风云

德国承诺帮助地震灾民 签证手续却困难重重？

土耳其和叙利亚强震导致近200万人无家可归。生活在德国的地震灾民亲友希望能伸出援手。德国已承诺向其一等亲和二等亲签发90天访客签证，但实际申请却困难重重。许多官方要求提交的文件，早已深埋在瓦砾堆中。

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土耳其和叙利亚强震发生一周后，死亡人数持续上升，找到生还者的希望逐渐渺茫。与此同时，一场大规模人道主义危机正在展开，受灾民众越来越绝望。

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