时政风云

德国承诺帮助地震灾民 签证手续却困难重重？

土耳其和叙利亚强震导致近200万人无家可归。生活在德国的地震灾民亲友希望能伸出援手。德国已承诺向其一等亲和二等亲签发90天访客签证，但实际申请却困难重重。许多官方要求提交的文件，早已深埋在瓦砾堆中。