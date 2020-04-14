德国批准首个新冠疫苗项目进行临床试验

（德国之声中文网）德国主管疫苗研究工作的保罗埃里希研究所（PEI）首次批准了一种抗击新冠病毒的疫苗试剂进行临床试验。该机构在周三举行的新闻发布会上宣布，位于美因茨的Biontech公司获准就疫苗试剂进行临床试验。据该公司表示，将会在大约200名志愿者身上进行疫苗的接种试验工作。

“在人体上进行疫苗临床试验，是我们在为德国民众乃至更多人群提供预防新冠病毒（Covid-19）的安全有效疫苗的道路上至关重要的里程碑”，保罗埃里希研究所的声明表示。该机构通过对疫苗试剂的潜在效应和风险进行仔细评估之后，做出了批准临床试验的决定。

Biontech公司在新冠疫苗研制过程中和制药公司Pfizer进行了合作。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 食品捐赠减少 恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 没有观众的德甲? 德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有一千人以上的大型活动。德国足协表示, 准备谘询足球俱乐部, 是否可以在没有观众的情况下继续比赛; 更称健康才是“首位”。球迷已不得到埸观看周三由科隆对阵门兴格拉德巴赫的德甲赛事。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 文化活动被取消 文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 大多数学校仍如常上课 不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 亚裔社区受殃及 源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 航班取消 因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 汽车产量下降 自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 稀少的游客 德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 边境检查 德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。 作者: Martin Kuebler



在第一阶段和第二阶段临床研究中，主要任务是全面测试疫苗成分对于人体的可耐受性和安全性。Biontech研发的疫苗在种类上属于基因疫苗。这类疫苗中包含病原体的基因信息，诱导宿主产生对该抗原蛋白的免疫应答，以达到预防和治疗疾病的目的。据德新社报道，该公司过去主要是专注于研发治疗癌症的免疫疗法。

在新冠疫情爆发之后，根据研发类制药企业联合会发布的数据，全球至少有80个新冠疫苗研发项目正在进行之中。中国和美国已经有四种疫苗进入了临床试验阶段。

保罗埃里希研究所所长西楚特克（Klaus Cichutek）表示，今年内预计会有一共四种疫苗进入临床试验。不过他认为，在年底之前是不太可能有面对广大民众的疫苗获批进入应用的。

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雨涵/苗子（德新社）