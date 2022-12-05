德国批准在德中国人接种科兴疫苗

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）对《明镜周刊》证实，已批准放行中国生产的科兴疫苗进口。他表示希望通过这一步骤，让在德国的中国公民能接种本国疫苗，获得更多的免疫保护。

不过，该新冠疫苗施打的范围仅限于在德国生活的中国公民。报道还称，科兴疫苗"只允许在中国大使馆和领事馆的责任范围内进行接种"。劳特巴赫说，他可以设想，一些中国人更加信任这款国产新冠疫苗。

该进口许可自12月7日起生效。此前，德国负责疫苗审核的保罗-艾里希研究所（PEI）对科兴疫苗做出的评估，为这一批准程序开放了绿灯。劳特巴赫表示，这一评估消除了此前对科兴疫苗安全性的一些顾虑，因为已经获得了足够的数据支撑，他可以"不带任何保留地"同意该款疫苗在德国使用。

德国联邦政府并不计划将该疫苗开放给所有德国人施打。不过随着这一批准，今后接种过科兴疫苗的人，在德国也将被视为"已接种者"。此前，只有接种了在德国被正式批准上市的疫苗，才可获得相应的证明。

德国卫生部长劳特巴赫

生活在德国的中国人是否将可以在中国使领馆接种科兴疫苗？德国之声记者就此致信中国驻德大使馆询问，但至截稿前尚未得到回复。

互为条件？

2021年5月，欧洲药品管理局（EMA）对科兴疫苗启动动态评审程序。在此之前，德国BioNTech公司生产的mRNA新冠疫苗Comirnaty（中文名"复必泰"）也在中国进入审批程序。BioNTech还同中国复星医药达成合作生产协议，并授权后者在大中华区独家经销。2021年7月有报道称，中国药监局已经通过对复必泰的专家评审，但此后再无下文。

11月初，德国总理肖尔茨在上任后首次访问中国期间表示，中方将允许在华生活的外国人接种复必泰疫苗，并同意加快该款疫苗的审批进程。肖尔茨当时认为复必泰疫苗在中国获得普遍批准，是"可以想象的"，不过前提是，中国和欧盟的监管机构之间要有更密切的合作。

《明镜》报道分析认为，德国卫生部为进口科兴疫苗放行，可能属于柏林和北京之间的"互换条件"，旨在推进复必泰在中国获批的进程。路透社11月底援引德国联邦政府和卫生部发言人报道，德国政府和中国方面就复必泰疫苗在中国使用的事宜正在"接触中"。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



（综合报道）

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