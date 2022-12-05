 德国批准在德中国人接种科兴疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2022

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时政风云

德国批准在德中国人接种科兴疫苗

据德国媒体报道，德国卫生部已对中国科兴疫苗发布进口许可，但施打范围仅限于在德国生活的中国公民。

科兴疫苗已在全球很多国家施打

科兴疫苗已在全球很多国家施打

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）对《明镜周刊》证实，已批准放行中国生产的科兴疫苗进口。他表示希望通过这一步骤，让在德国的中国公民能接种本国疫苗，获得更多的免疫保护。

不过，该新冠疫苗施打的范围仅限于在德国生活的中国公民。报道还称，科兴疫苗"只允许在中国大使馆和领事馆的责任范围内进行接种"。劳特巴赫说，他可以设想，一些中国人更加信任这款国产新冠疫苗。

该进口许可自12月7日起生效。此前，德国负责疫苗审核的保罗-艾里希研究所（PEI）对科兴疫苗做出的评估，为这一批准程序开放了绿灯。劳特巴赫表示，这一评估消除了此前对科兴疫苗安全性的一些顾虑，因为已经获得了足够的数据支撑，他可以"不带任何保留地"同意该款疫苗在德国使用。

德国联邦政府并不计划将该疫苗开放给所有德国人施打。不过随着这一批准，今后接种过科兴疫苗的人，在德国也将被视为"已接种者"。此前，只有接种了在德国被正式批准上市的疫苗，才可获得相应的证明。

德国卫生部长劳特巴赫

德国卫生部长劳特巴赫

生活在德国的中国人是否将可以在中国使领馆接种科兴疫苗？德国之声记者就此致信中国驻德大使馆询问，但至截稿前尚未得到回复。

互为条件？

2021年5月，欧洲药品管理局（EMA）对科兴疫苗启动动态评审程序。在此之前，德国BioNTech公司生产的mRNA新冠疫苗Comirnaty（中文名"复必泰"）也在中国进入审批程序。BioNTech还同中国复星医药达成合作生产协议，并授权后者在大中华区独家经销。2021年7月有报道称，中国药监局已经通过对复必泰的专家评审，但此后再无下文。

11月初，德国总理肖尔茨在上任后首次访问中国期间表示，中方将允许在华生活的外国人接种复必泰疫苗，并同意加快该款疫苗的审批进程。肖尔茨当时认为复必泰疫苗在中国获得普遍批准，是"可以想象的"，不过前提是，中国和欧盟的监管机构之间要有更密切的合作。

《明镜》报道分析认为，德国卫生部为进口科兴疫苗放行，可能属于柏林和北京之间的"互换条件"，旨在推进复必泰在中国获批的进程。路透社11月底援引德国联邦政府和卫生部发言人报道，德国政府和中国方面就复必泰疫苗在中国使用的事宜正在"接触中"。

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（综合报道）

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