德国房地产市场陷入危机 总理府召集"住宅峰会"

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克对路透社表示，德国政府正在计划无限制搁置有关提升建筑物隔热保暖标准的计划，目的是缓解当前建筑行业所面临的危机。

周一，联邦总理肖尔茨将同建筑行业代表举行会谈，就如何应对建筑行业危机展开磋商。

降低或取消建筑物保温隔热标准是建筑行业对政府提出的核心要求之一。该行业认为，政府提出的保温隔热标准实施起来过于昂贵，令本已陷入困境的建筑行业无从应对。

哈贝克对路透社表示："高利息以及高通胀对建筑行业构成了沉重的负担。"在这种背景下，建筑物的保温隔热措施可以"暂缓一下。"

他说："我不认为，建筑物保温隔热新标准必须在本届政府任内得到实施。"本届政府任期将在2025年底结束。

持续多年的低息政策，令德国房地产市场一度变得异常活跃，并吸引了众多境外投资者。然而，随着利息快速攀升，德国的房地产热已经戛然而止，由于房屋成交量急剧下降，房屋滞销价格下调，一些建筑商也宣告破产。

周五德国官方发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，也凸显了德国这一欧洲最大经济体房地产市场所面临的严峻危机。与此同时，上周发布的数据还显示，今年七月，德国发放的建筑许可同比下降了31.5%。

随着数百万移民的进入，德国总人口在快速增加，但政府有关每年建造40万套住宅的计划，却因房地产行业的危机而无法兑现。

买房梦距离德国人越来越遥远

目前全球房地产市场普遍处境艰难，在美国，由于疫情后大批办公楼仍然空置，商用房地产市场显得非常不景气。瑞典最大的一家房屋出租公司濒临破产，中国也有几家大型房地产开发商陷入了债务危机。

本周一，德国总理肖尔茨同房地产及建筑行业代表举行会谈之前，过去几周以来，房地产及建筑行业一直呼吁政府出台一揽子救助措施。其中包括减免房地产交易税、提供政府借贷补贴，以应对居高不下的高房贷利率等等。

（综合报道）

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