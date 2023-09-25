 德国房地产市场陷入危机 总理府召集"住宅峰会" | 经济纵横 | DW | 25.09.2023

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经济纵横

德国房地产市场陷入危机 总理府召集"住宅峰会"

建材价格猛涨、在建项目叫停，建筑公司宣告破产。德国房价尽管略有下滑，但民众购房热情却大不如前。在此背景下，德国总理府今天召集"住宅峰会"，希望为房地产及建筑行业注入新的活力。

德国官方近日发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，也凸显了德国房地产市场所面临的严峻危机

德国官方近日发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，也凸显了德国房地产市场所面临的严峻危机

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克对路透社表示，德国政府正在计划无限制搁置有关提升建筑物隔热保暖标准的计划，目的是缓解当前建筑行业所面临的危机。

周一，联邦总理肖尔茨将同建筑行业代表举行会谈，就如何应对建筑行业危机展开磋商。

降低或取消建筑物保温隔热标准是建筑行业对政府提出的核心要求之一。该行业认为，政府提出的保温隔热标准实施起来过于昂贵，令本已陷入困境的建筑行业无从应对。

哈贝克对路透社表示："高利息以及高通胀对建筑行业构成了沉重的负担。"在这种背景下，建筑物的保温隔热措施可以"暂缓一下。"

哈贝克：高利息和高通胀给德国房地产市场构成了极大的压力。

哈贝克：高利息和高通胀给德国房地产市场构成了极大的压力。

他说："我不认为，建筑物保温隔热新标准必须在本届政府任内得到实施。"本届政府任期将在2025年底结束。

持续多年的低息政策，令德国房地产市场一度变得异常活跃，并吸引了众多境外投资者。然而，随着利息快速攀升，德国的房地产热已经戛然而止，由于房屋成交量急剧下降，房屋滞销价格下调，一些建筑商也宣告破产。

周五德国官方发布的统计数据显示，今年第二季度，德国房地产价格创下了有记录以来的最大跌幅，也凸显了德国这一欧洲最大经济体房地产市场所面临的严峻危机。与此同时，上周发布的数据还显示，今年七月，德国发放的建筑许可同比下降了31.5%。

随着数百万移民的进入，德国总人口在快速增加，但政府有关每年建造40万套住宅的计划，却因房地产行业的危机而无法兑现。

买房梦距离德国人越来越遥远

目前全球房地产市场普遍处境艰难，在美国，由于疫情后大批办公楼仍然空置，商用房地产市场显得非常不景气。瑞典最大的一家房屋出租公司濒临破产，中国也有几家大型房地产开发商陷入了债务危机。

本周一，德国总理肖尔茨同房地产及建筑行业代表举行会谈之前，过去几周以来，房地产及建筑行业一直呼吁政府出台一揽子救助措施。其中包括减免房地产交易税、提供政府借贷补贴，以应对居高不下的高房贷利率等等。

（综合报道）

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  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

    看看德国人都怎么住？

    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

    看看德国人都怎么住？

    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

    看看德国人都怎么住？

    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

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    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

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    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

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    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

    看看德国人都怎么住？

    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

    看看德国人都怎么住？

    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

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    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


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