 ″德国战车″新片广告踩雷 | 文化经纬 | DW | 31.03.2019

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文化经纬

"德国战车"新片广告踩雷

重金属乐队"德国战车"在一个短片广告里使用当年集中营里犹太人的镜头。犹太人组织认为这是滥用犹太人的悲惨命运，为达到营销的目的。

Screenshot Trailer Rammstein-Video März 2019 (YouTube - Rammstein Official)

重金属乐队"德国战车"争议短片截屏

（德国之声中文网）重金属乐队"德国战车"日前发布了一个9分钟的专辑视频，取名"德国"。而该视频公开后立即引发非议，因为里面乐团成员身穿纳粹集中营里囚徒的衣服。

"德国"专辑以多个名城为背景，贯穿了历史事件以及重要的历史站点，比如，涉及魏玛城、纳粹统治以及统治东德的共产主义制度。片子里的歌曲，多表达出对德国身份认同的矛盾关系，既爱也恨。

发布这个片子前，"德国战车"在社交媒体发了一个很短的广告片，里面只显示了一个场景，但人们看到纳粹时期集中营里身穿囚服的犯人，至少有一名囚徒衣服上带有代表犹太人的黄色大卫星。

"没有责任感"、"倒胃口"

犹太组织以及一些政界人士谴责这个视频，认为它有些过火。

在德犹太人中央委员会主席舒斯特（Josef Schuster）表示："无论是谁，为营销目的而滥用犹太大屠杀题材，都是可悲而且不道德。"

德国联邦政府犹太事务专员克莱因（Felix Klein）说，利用犹太大屠杀话题促进消费，"是对艺术自由毫无品味的践踏。"

以色列外交部也表态称广告片"无耻，没有必要"，认为这是"德国战车"利用犹太大屠杀达到自己营销的目的。

1995年创建的"德国战车"引发争议已不是第一次，它的歌曲以及专辑因涉及奸尸、受虐、性暴力以及性侵等题材，已多次受到社会和行业的广泛批评。

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    腌菜版

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    震耳欲聋

    超过100个乐队将在音乐节上献艺，演出现场的音量不亚于喷气机起飞，有时能达到120分贝。音乐节的口号是“山响地狱”（Louder than Hell）。为那些不那么坚强的粉丝，人们也预备了防护耳塞出售。

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    重金属问候

    这是重金属乐迷的标准问候手势。无论老幼，无论是铁杆乐迷还是来看热闹的，一有机会，在打招呼时都会摆出这个被称为“薯条快餐叉”的手势。

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    沉迷百分百

    乐迷们会齐声高呼“Wacken”，但在几个不眠之夜和几箱啤酒下肚之后，喊声就不那么有力了。

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    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    不幸的悲剧

    2012年的音乐节因一名男青年的意外丧生而蒙上阴影。他的死因是一氧化碳中毒。他钻进一辆带有塑料篷布的拖车打盹，人们推测，近旁一部柴油发电机释放出的有毒气体聚集在篷布下面造成中毒。

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    瓦肯音乐节已经有20多年的历史，已成为全世界重金属乐迷的朝圣地。8月1日至3日这里将再次成为“重金属区”。本次音乐节的高潮之一是，著名的工业重金属乐队“德国战车”（Rammstein）将在开幕当天登台。

    作者: Rayna Breuer


李鱼/任琛（路透社、天主教通讯社）

 

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