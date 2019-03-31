"德国战车"新片广告踩雷

（德国之声中文网）重金属乐队"德国战车"日前发布了一个9分钟的专辑视频，取名"德国"。而该视频公开后立即引发非议，因为里面乐团成员身穿纳粹集中营里囚徒的衣服。

"德国"专辑以多个名城为背景，贯穿了历史事件以及重要的历史站点，比如，涉及魏玛城、纳粹统治以及统治东德的共产主义制度。片子里的歌曲，多表达出对德国身份认同的矛盾关系，既爱也恨。

发布这个片子前，"德国战车"在社交媒体发了一个很短的广告片，里面只显示了一个场景，但人们看到纳粹时期集中营里身穿囚服的犯人，至少有一名囚徒衣服上带有代表犹太人的黄色大卫星。

"没有责任感"、"倒胃口"

犹太组织以及一些政界人士谴责这个视频，认为它有些过火。

在德犹太人中央委员会主席舒斯特（Josef Schuster）表示："无论是谁，为营销目的而滥用犹太大屠杀题材，都是可悲而且不道德。"

德国联邦政府犹太事务专员克莱因（Felix Klein）说，利用犹太大屠杀话题促进消费，"是对艺术自由毫无品味的践踏。"

以色列外交部也表态称广告片"无耻，没有必要"，认为这是"德国战车"利用犹太大屠杀达到自己营销的目的。

1995年创建的"德国战车"引发争议已不是第一次，它的歌曲以及专辑因涉及奸尸、受虐、性暴力以及性侵等题材，已多次受到社会和行业的广泛批评。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 摇滚村庄 德国北部石荷州的瓦肯（Wacken）摇滚音乐节具有传奇色彩：这个只有1800居民的小村庄在每年8月初都举办全球规模最大的重金属音乐节—“Wacken Open Air”。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 纵情欢乐 每到这个时节，大批留着长发，大多身穿黑衣的年轻人兴高采烈地来到这里，在村边的草地上“安营扎寨”，庆祝盛会。德国北部的夏天并非一直阳光灿烂，有时甚至阴雨连绵，但这丝毫不会影响粉丝们的兴致。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 参与就是一切 不是所有人都严格遵守重金属乐迷的典型装束，黑色最标准，但不是必须。这位乐迷在2012年的音乐节上，就带来了一抹亮色。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 人海冲浪 观众会在演唱会上将歌手托举起来“传递”，如果这是个奥运项目，瓦肯的乐迷们肯定能夺牌。不过这种“运动”在音乐节上是被明文禁止的。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 腌菜版 如果实在没有勇气在人海中“冲浪”（Crowd-Surfing），也可以尝试一下同样咸湿但比较安全的“腌菜版”（Kraut-Surfing), 冲进布满德式酸菜和红甜菜根的“戏水池”。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 震耳欲聋 超过100个乐队将在音乐节上献艺，演出现场的音量不亚于喷气机起飞，有时能达到120分贝。音乐节的口号是“山响地狱”（Louder than Hell）。为那些不那么坚强的粉丝，人们也预备了防护耳塞出售。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 重金属问候 这是重金属乐迷的标准问候手势。无论老幼，无论是铁杆乐迷还是来看热闹的，一有机会，在打招呼时都会摆出这个被称为“薯条快餐叉”的手势。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 沉迷百分百 乐迷们会齐声高呼“Wacken”，但在几个不眠之夜和几箱啤酒下肚之后，喊声就不那么有力了。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 不幸的悲剧 2012年的音乐节因一名男青年的意外丧生而蒙上阴影。他的死因是一氧化碳中毒。他钻进一辆带有塑料篷布的拖车打盹，人们推测，近旁一部柴油发电机释放出的有毒气体聚集在篷布下面造成中毒。

2013年瓦肯重金属摇滚音乐节 We will, we will wack you! 瓦肯音乐节已经有20多年的历史，已成为全世界重金属乐迷的朝圣地。8月1日至3日这里将再次成为“重金属区”。本次音乐节的高潮之一是，著名的工业重金属乐队“德国战车”（Rammstein）将在开幕当天登台。 作者: Rayna Breuer



李鱼/任琛（路透社、天主教通讯社）