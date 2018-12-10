德国或强制企业负供应链责任

（德国之声中文网）企业不能无视其产业链中的弊端--这是德国政界和非政府组织一致同意的观点。德国环保组织"德国观察"（Germanwatch）企业责任部门的海登赖希(Cornelia Heydenreich) 表示："企业至少对劳动条件负有共同责任，因为其它公司是依照他们拟定的合同及规则生产商品。"

虽然许多大企业自称重视其社会及生态责任，但仔细研究各企业的产业链，审视其中游和下游供应商，便会发现他们的说法与事实有所出入。大众对产业中的弊端时有耳闻，例如被奴役的泰国渔民、非洲的可可园或矿山里雇用童工、纺织业员工领取微薄工资、非洲花卉产业缺乏劳动保障，以及各种环境灾难。

不能只靠企业自律

德国迄今只是要求企业自发性肩负起责任，以解决此类弊端。这是2016年德国所通过的《国家经济与人权行动计划》（NAP）所规范的内容。德国政府预定在2020年前检视此模式是否有成效。但早在2018年秋季时，联合国社会发展委员会的专家就已经批评过德国的做法。

许多非政府组织也要求德国政府立法规范。德国南风研究所指出："过去20年的经验已经证明，自愿承担责任的做法无法解决问题。"

"德国观察"的海登赖希批评道，目前企业能自行决定要承担责任到何种程度。她认为，企业所制订的目标可能相当小，例如只要某个单位针对生活工资进行讨论，便算是达成目标。企业即使漠视产业链的情况也不会受到处罚。德国联邦经济合作及发展部正起草的法案则将对违法的企业实施惩罚，例如无法参与政府招标项目、监禁或罚款。

埃及棉花农场里的童工

企业竞争力将被削弱？

这样的法令势必会增加企业的成本，但南风研究所的莱瓦德（Eva Maria Reinwald）不认为法令将引起极大的反弹。她表示，虽然德国雇主协会总会(BDA) 和德国工业联合会(BDI)曾经强烈反对立法管制，但是"这些大型经济协会的看法早就不能代表所有企业的立场。"莱瓦德指出，一旦各个企业都必须控管其产业链，所有人的成本都会提高，在商业竞争中不一定会处于弱势--至少不会落后于同样来自于德国的竞争对手。

德国费希塔大学的经济与道德学教授尼克·林许（Nick Lin-Hi）也怀疑，在供应商提高品质的情况下，企业处于竞争弱势的可能性。他认为，制定产业链法规是一个好的开始，因为企业将被迫正视其供应链责任。"很多人或许不相信，企业经常搞不清楚供应链里到底有哪些厂商。" 海登赖希认为，企业在某些情况下必须简化其供应链以便于管理。"如今全球化、复杂和混乱的产业链可不是自己形成的。"

企业新思维

研究经济供应链多年的尼克·林许认为，若法令只是要求供应商签名证明符合标准，对整体事态并无帮助。"每个参与者都知晓，这只是一个签名，没有多大意义。"他指出，针对纺织业进行的检查往往只是每年对供应商进行一天抽检。而德国企业必须确保供应商在其他的日子里也维持相同水准，而且不将订单外包给下游厂商。

林许表示，政府制定的法规必须使供应商不再轻易被企业强迫符合特定条件，并在文件上签名了事；理想的情况是，委托方与供应商共同合作，向后者示范如何更好地完成特定工作。这对双方而言将是双赢的局面。

不是成本而是新契机

因此，企业管理层必须以新视角重新思考。林许认为，劳动及环境标准不应该继续被视为成本因素。"若企业能在这些标准中获取利益，现实情况便会截然不同。"根据他的研究结果，更好的劳动标准能增加员工动力，进而提高生产力和产品质量。这些标准将会转化成竞争优势。

这条法令最终是否能被通过，目前仍是未知数。自民党发展政策发言人霍夫曼（Christoph Hoffmann）表示，草案在发展部内部也备受争议。他认为，只有供应商所处国家才有能力成功推行有关的社会标准。"发展中国家惟有依靠良好的政府管理，才能实现社会标准并推动发展。"因此霍夫曼主张制定一份清册，公开那些容许非人道工作条件的企业和政府名单，使德国企业能有更好的招标依据。

法国已向前迈步

德国媒体还在报道政府的产业链法案时，法国已经迈进了一步。法国自2017年便立法要求企业必须遵守人权和环保标准，其子公司及供应链也不例外。其他国家也有针对部分问题的相关法令，例如荷兰禁止使用童工，英国自2016也出台了反奴隶法。"德国观察"的海登赖希表示："我的看法是，用各种针对特定问题的法令东拼西凑的方案不能解决问题。"他认为必须像法国一样出台整体的法案。海登赖登希望，如果德国以及一些其他国家能效仿法国的做法，最终或许能成为一股动力，推动各国在欧洲层面上针对此议题出台法令。