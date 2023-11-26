德国成为高科技领导者的三个要素

（德国之声中文网）德国已做好参与全球技术竞赛的准备，但必须加快步伐--这是德国总理肖尔茨在耶拿市举行的为期两天的数字政策峰会上向议员们、行业领袖和公民社会代表传达的信息。

"我们需要加快努力，"中左翼社民党籍的肖尔茨在11月21日下午的小组讨论中表示。

人工智能和量子计算等新兴技术正在重塑全球格局。而长期以来被誉为创新和工程技术大本营的德国正在努力跟上全球竞争对手的步伐。

面对技术工人短缺、官僚障碍和投资相对较低的局面，这个欧洲最大的经济体已在这些领域落后于美国和中国等竞争对手。但柏林决心扭转这一趋势。 "事情正在向前发展，"肖尔茨说。

那么，德国将着眼于哪些方面呢？

推进数据获取

全球技术竞赛的一个关键因素是数据的获取：当今许多尖端技术，尤其是人工智能，都依赖于大量数据。

这对于德国的公司和研究人员来说是一个挑战，因为德国以严格的隐私法规而闻名。1970年，德国通过了世界上第一部数据保护法。

柏林已发起了多项举措，如Marispace-X。这是德国公司和研究组织共同收集和共享全球海洋数据的项目。

搜集海洋数据的浮艇

最近的另一项举措是建立国家数据研究所。新机构旨在发展应用性数据库，共享从能源消耗到长新冠影响等领域的数据。

但非营利组织德国维基媒体（Wikimedia Germany）的政策和公共部门顾问艾琳·布兰克茨（Aline Blankertz）警告说，这些项目首次与公众见面一年后，进展并没有预期那么快。

布兰克茨告诉德国之声："事情常常陷入责任问题和法律问题，需要很长时间才能解决。"

遵守道德标准的高科技

与此同时，德国希望将隐私保护转化为竞争优势。它希望在更广泛的欧盟战略的框架下，在创建遵守严格标准和道德原则的"值得信赖的人工智能"方面发挥带头作用。 官员们希望，这将使德国人工智能技术在隐私保护得到越来越多关注的市场中占据优势。

但随着欧盟全球首个详细的人工智能规则手册《人工智能法案》敲定，德国经济部长哈贝克也警告称，过度监管可能会扼杀创新。

绿党籍的哈贝克在一次小组讨论中表示："这就是为什么我们监管的是特定应用，而不是技术本身。"

柏林人工智能初创公司Merantix Momentum 的首席执行官巴特纳（Nicole Büttner）也响应了他的警告。

"我们本身并不反对监管，我们想要一些监管，但我们必须首先让技术发展和成长，"她告诉德国之声。 "如果我们现在过度监管，这项技术就根本不会在这里发展。"

寻找科技人才

本周会议还讨论了另一个可能影响德国参与全球技术竞赛的紧迫问题：德国缺乏熟练的技术人才。

随着风险资本的增加，德国的初创企业可能会发现比几年前更容易筹集新资金。 但他们常常很难找到合适的人来填补空缺职位。 2022 年底，数字行业协会 Bitkom 警告称，各行业的 IT 专家短缺约13万7000 名。 Bitkom董事会成员拉尔夫·温特格斯特 (Ralf Wintergerst) 在新闻会上表示，情况自那以后还在进一步恶化。

企业家巴特纳（Nicole Büttner）也表示， "对于想要发展的初创企业和需要人才的中型企业来说，这个问题就在面前，"她说。

她补充说，一些德国IT公司将工作外包给加纳等国家之举并不是长久之计。 德国还需要吸引海外科技人才并简化签证申请流程。德国签证申请过去常因官僚主义拖延很长时间。

在认识到这一点后，柏林今年早些时候彻底修改了技术移民法，以降低来自欧盟以外技术工人到德国工作的门槛。

"我们现在拥有世界上最现代的移民法，可以与任何其他国家竞争，"肖尔茨总理在耶拿表示。 他补充说："世界上没有任何地方可以为工人或研究人员找到更好的移民条件。"

本月早些时候，为了帮助德国工业与硅谷竞争，德国政府还批准了一系列税收改革，预计将于年初生效。改革后，初创公司向员工提供股票期权作为其薪酬的一部分将变得更容易。

巴特纳表示，这些都是积极的信号。

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