德国感染者破10万 专家： 小心之下可解封

（德国之声中文网）罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute，简称RKI）认为，德国政府的限制措施已见到成效，该所所长维勒（Lothar Wieler）表示趋势是积极的，但解除措施还为时过早。维勒再次对德国实施的限制措施表达了信心。不过他强调目前状况还没有稳定，放宽限制还为时过早。德国新闻节目"每日新闻"（Tagesschau）援引维勒指出，目前德国基本传染数已经降至1.3人，但是数字还有一定的浮动。目标是让基本传染数降至少于1人，也就是说，一名新冠患者平均会将病毒传染给不到一个人。他解释说，对于是否放松措施，基本传染数并非是决定性因素，而要看免疫人群在人口中的比例和卫生系统的能力。

德国感染人数过10万

RKI周三公布的数字显示，德国感染人数已经超过10万，为103228人，比前一天多了4003人。美国约翰·霍普金斯大学公布的德国确诊人数稍多，为107663例。德国总理默克尔表示，目前没有讨论放松严格防疫措施的计划。政府"日夜"考虑何时可以逐步取消限制，但是现在，"保护民众的健康"最为重要。

默克尔的记者会是这样的

不过在不久的将来，德国政府和各州必须要做出决定，目前的接触限制日期到复活节假期结束，即4月19日。是否放宽限制逐步恢复公共生活、同时冒着感染人数飙升的风险，还是延长限制，让经济继续停滞下去？有德国经济学家指出，德国应该放宽限制，制定严格规定，非常小心地重启经济。

要钱还是要命，这是错误的命题

慕尼黑大学经济研究所(Ifo)所长菲斯特(Clemens Fuest)认为，要钱还是要命，这种二选一的命题是错误的，接受《明镜周刊》（Der Spiegel）采访时他认为，德国可以在疫情继续发展的同时，重新开放经济，他指出，"没有经济运作保障的卫生系统运转是不可想象的。

埃森莱布尼茨经济研究所所长克里斯托弗·施密特（Christoph Schmidt）表示："我们必须得在未来几个星期、几个月保持警觉地经历一个正常化进程。"恢复正常的基本前提是：具有更多的检测能力，进行免疫学检测，以及研发疫苗出现进展："只要感染率保持在可控范围内，我们就可以逐步恢复公共和经济生活。"

菲斯特和一些德国经济学家也认为，满足一些前提，恢复正常是可行的。首先，必须为医生和护士准备足够的防护服。第二，必须加强检测能力，以便尽可能地确定感染者和免疫者。第三，在可能的情况下，尽量让民众戴口罩。

三月份学校停课之时，德国自然科学家和医生协会主席洛塞（Martin Lohse）就和菲斯特以及其他12名来自不同领域的科学家携手提出了放宽限制战略的建议。他们认为，应该首先开放"感染风险低的领域"，例如"高度自动化的工厂"，具有较高附加值的公司（例如制造业）应尽快重新运营。还应允许商店开店，条件是员工和客户之间保持足够的距离。