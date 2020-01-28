德国感染者曾与中国人接触 各国行动应对疫情

（德国之声中文网）继德国周一晚证实了首例新型冠状病毒感染病例之后，周二又有更多细节信息公布：根据汽车零部件制造商Webasto周二公布，这名确诊病患是该集团位于Stockdorf总部的一名男性员工。他在上周与一名中国女性有过接触，这名女性是来公司总部参加职业培训活动的，在返回中国之后被诊断感染了新型冠状病毒。据悉，这名中国女性在来到德国时并无明显症状。

巴伐利亚州卫生与食品安全局局长查普夫（ Andreas Zapf）在周二上午的新闻发布会上透露，这名男子目前已经被隔离住院治疗，他本人状态良好。医护人员将尽快对与此名男子以及之前来过德国的那名中国女性有过密切接触的人员进行隔离观察（大约共有40人左右），目前尚未传出确诊更多病例的消息。巴伐利亚州卫生与食品安全局的传染病工作小组组长霍赫（Martin Hoch）认为，根据目前的形势来估计，德国普通民众感染新型冠状病毒的风险仍然较低。

据德国罗伯特·科赫研究所周二表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。在此之前在中国以外确诊的感染者，大多数都是亲自到过武汉或者中国其它地方。日本周二公布一例确诊病例，一名60多岁的男性此前并未去过中国，而是在1月份为两个来自武汉的旅行团驾驶汽车。此前越南也发现了一例人际传染的病例。

中国疫情扩散 数字不断刷新

出于对疫情在全球进一步扩散的担忧，中国政府建议所有公民，尽可能地取消出国旅行的计划。据官方媒体新华社报道，国家移民管理局周二发布通知，减少人员跨境流动有助于防控疫情，建议内地居民"合理安排出国出境计划"，"如无特殊需要建议推迟出行时间"。

与此同时，截至周二记者发稿时，因新型冠状病毒肺炎死亡的人数已经增至106人，北京也出现了首例死亡病例。卫生部门表示，目前的死亡病例中，只有6例来自武汉以外的地区。十多个国家已经发现确诊病例，但是目前尚未报告死亡病例。

国际各方采取应对措施

作为与中国东北接壤的邻国，朝鲜表示将采取"紧急措施"，防止疫情扩散至本国。有关部门将加强机场、口岸和边检站的卫生消毒措施。朝鲜目前尚未发现任何感染病例。位于北京的旅行社表示，上周朝鲜官方已经禁止外国游客入境。

除了各国政府采取应对和预防措施之外，不少国际大企业也都纷纷开始行动。社交媒体运营商脸书（Facebook Inc）、韩国LG电子、渣打集团（Standard Chartered Plc）等都已经开始限制员工前往中国。多家航空公司也取消了部分航班或者调整了飞行计划。脸书是第一家要求员工取消非必要中国旅行的美国企业，该公司也建议已经身在中国的员工不要外出活动，可以在家办公。

雨涵（综合报道）