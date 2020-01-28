德国感染者曾与中国人接触 各国行动应对疫情

（德国之声中文网）继德国周一晚证实了首例新型冠状病毒感染病例之后，周二又有更多细节信息公布：根据汽车零部件制造商Webasto周二公布，这名确诊病患是该集团位于Stockdorf总部的一名男性员工。他在上周与一名中国女性有过接触，这名女性是来公司总部参加职业培训活动的，在返回中国之后被诊断感染了新型冠状病毒。据悉，这名中国女性在来到德国时并无明显症状。
巴伐利亚州卫生与食品安全局局长查普夫（ Andreas Zapf）在周二上午的新闻发布会上透露，这名男子目前已经被隔离住院治疗，他本人状态良好。医护人员将尽快对与此名男子以及之前来过德国的那名中国女性有过密切接触的人员进行隔离观察（大约共有40人左右），目前尚未传出确诊更多病例的消息。巴伐利亚州卫生与食品安全局的传染病工作小组组长霍赫（Martin Hoch）认为，根据目前的形势来估计，德国普通民众感染新型冠状病毒的风险仍然较低。
据德国罗伯特·科赫研究所周二表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。在此之前在中国以外确诊的感染者，大多数都是亲自到过武汉或者中国其它地方。日本周二公布一例确诊病例，一名60多岁的男性此前并未去过中国，而是在1月份为两个来自武汉的旅行团驾驶汽车。此前越南也发现了一例人际传染的病例。
中国疫情扩散 数字不断刷新
出于对疫情在全球进一步扩散的担忧，中国政府建议所有公民，尽可能地取消出国旅行的计划。据官方媒体新华社报道，国家移民管理局周二发布通知，减少人员跨境流动有助于防控疫情，建议内地居民"合理安排出国出境计划"，"如无特殊需要建议推迟出行时间"。
与此同时，截至周二记者发稿时，因新型冠状病毒肺炎死亡的人数已经增至106人，北京也出现了首例死亡病例。卫生部门表示，目前的死亡病例中，只有6例来自武汉以外的地区。十多个国家已经发现确诊病例，但是目前尚未报告死亡病例。
国际各方采取应对措施
作为与中国东北接壤的邻国，朝鲜表示将采取"紧急措施"，防止疫情扩散至本国。有关部门将加强机场、口岸和边检站的卫生消毒措施。朝鲜目前尚未发现任何感染病例。位于北京的旅行社表示，上周朝鲜官方已经禁止外国游客入境。
除了各国政府采取应对和预防措施之外，不少国际大企业也都纷纷开始行动。社交媒体运营商脸书（Facebook Inc）、韩国LG电子、渣打集团（Standard Chartered Plc）等都已经开始限制员工前往中国。多家航空公司也取消了部分航班或者调整了飞行计划。脸书是第一家要求员工取消非必要中国旅行的美国企业，该公司也建议已经身在中国的员工不要外出活动，可以在家办公。
雨涵（综合报道）
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
500万人离开武汉
1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
死亡人数81例 李克强视察武汉
截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。
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德国首例确诊病例
1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民