 德国感染数字飙升 “红黄绿”拟推防疫新政 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2021

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新闻广角

德国感染数字飙升 “红黄绿”拟推防疫新政

罗伯特科赫研究所表示，过去24小时内，德国新增新冠感染病例超过28000例，死亡126人。十万人口七日感染指数再度大幅飙升。与此同时，正就组建联合政府进行磋商的三个政党已开始研讨下一步的防疫计划。

Deutschland | Coronavirus - Pressekonferenz Neuregelung der Pandemie-Notlage

(德国之声中文网）德国新冠疫情新增病例再度出现急剧增多的趋势。罗伯特科赫研究所周四宣布，过去一天内，德国全境共有28037例新增感染，同上周同一天的12000例相比，单日新增感染人数增加了一倍以上。昨天的感染人数则为23200人。

十万人口七日感染人数上升至130.2，远远高于昨天的118.0和上周四的85.6。又有三个联邦州的感染指数超过了200。它们分别是图林根州（ 259,8），萨克森州（238,6）以及巴伐利亚州（ 208,7）。

社民党议会党团副主席维泽（Dirk Wiese ）表示，正在柏林就组阁事宜展开磋商的三个政党决定不再延长目前实施的防疫紧急状态，而会制定一项过渡性的替代方案。

维泽表示，社民党、绿党以及自民党计划制定出适用于整个德国的防疫框架。上述三个政党认为，此前对联邦政府及州政府的特别授权，即出于防疫需要可以对公民基本权利做出限制，已经没有理由得到延续。维泽说："我们认为，对国民健康构成的严重威胁，目前已经不复存在。"他表示，尽管目前感染指标再度回升，但鉴于疫苗接种已取得进展，因此当前的情况已经和以往大为不同。

Deutschland | Coronavirus - Pressekonferenz Neuregelung der Pandemie-Notlage

“红黄绿”推出防疫共识文件

迄今为止，制定新冠防疫措施的基础是疫情的严重程度。因此，如果不延长当前适用的防疫紧急状态，就必须出台新的防疫规定。由于组阁工作大约要到12月中旬才能完成，因此为了不让防疫工作出现空档期，新的防疫规定应在新政府上台之前就要制定完毕。

社民党政治家维泽表示，他同绿党议会党团主席卡特琳·戈林-埃卡特 (Katrin Göring-Eckardt)以及自民党议会党团总干事马尔科·布施曼 (Marco Buschmann)已经就未来的疫情防控达成原则性共识。根据这项共识，现行"全国性疫情状态"在11月25日到期后，将不再延期，并以新制定的过渡性规定取而代之。而过渡性规定的有效期则以明年三月20日为限。

"红黄绿"防疫共识

社民党、绿党和自民党就防疫问题达成的原则性共识认为，各联邦州仍可以继续推行口罩佩戴义务、制定卫生条例以及对室内接触情况进行规定和跟踪，但不得继续做出一般性的关门规定。疫情期间制定的一些特殊规定，比如新冠疫情劳动保护条例、简化救济申请程序、居家照看儿童补贴等，则继续有效。

在联邦议院获得通过后，上述共识才能生效。自民党议会党团总干事布施曼表示，他们将会向议会其他政党宣讲这份共识的内容。目前他们还在拟定相应的法律草案，其中包括对防疫法第28a款进行修正的内容。根据现行条款，在"疫情紧急状态"下，政府可以制定一系列限制措施，比如禁足、禁止社交活动等等。 布施曼表示，"政府主导"的模式将被画上句号，今后防疫措施的主导权将回归联邦议院。

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