德国感染人数过千 首个德国人死亡病例出现

（德国之声中文网）按照德国罗伯特·科赫研究所公布的数据 ，截至3月9日10点30分，德国国内新冠病毒感染确诊人数已经升至1151例，其中感染人数最多的为北威州，已经达到515例。巴伐利亚州威256例，巴登-符腾堡州为199例。

一名60岁的德国男子在埃及旅游期间被确诊感染新冠病毒后去世。这名来自汉堡的男子同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游。上周五他因为出现发烧的症状被送医治疗，周日便不治身亡。这也是新冠病毒疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国教育和公共卫生方面的专家要求为大中小学停学停课制定全国统一标准。德国DAK医疗保险公司董事会主席施多尔姆（Andreas Storm）指出，目前德国境内有近150所中小学因疫情而停课。他说，有必要制定一个全国适用的标准，对于在什么情况下学校需要停课做出规定。

本周一（3月9日），德国股市一开市，DAX指数便大跌8.04%，造成18年来单日最大跌幅。DAX指数降至2019年年初的水平。德股狂跌是为新冠病毒疫情蔓延所累，另外疫情发展有可能带来的负面经济后果也造成了相当大的担忧情绪。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 感染者陆续出院 至2月21日，德国境内发现的被感染者均为轻症患者，经过治疗后多数人已经出院。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 米兰归来感染病毒 北威州确诊病例出现的同时，在巴登-符腾堡州也发现一个确诊病例。被确诊的病患是一位25岁的男子。他从意大利米兰旅行回来之后出现流感症状，并立即联系了当地卫生部门。在此之后，这名确诊病患的同行女性友人及女友的父亲也被检测出感染。这位父亲是蒂宾根（Tübingen）大学附属医院病理科的主治医生。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 抢购囤积消毒用品 疫情的蔓延在社会上引发了一定的紧张情绪。很多德国人开始抢购囤积消毒用品、食品及卫生纸。3月4日，德国内政部宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情期间客套可以免了 握手原本是德国人非常注重的一项社交礼仪。但是随着疫情发展，不少人开始暂时放弃这项问候礼仪。德国联邦总理默克尔近日参加一场内阁会议时，伸出手想和联邦内政部长泽霍费尔握手，但是遭到对方的拒绝。默克尔事后还夸赞泽霍费尔防范意识强。



德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）在接受德意志电台采访时表示，新冠病毒疫情是否会对经济构成长远的影响，目前还无法做出判断。不过他强调，联邦政府准备动用一切必须的手段和措施确保经济和就业的稳定。

上周末，德国联邦卫生部长施潘建议取消参加人数超过1000人的公共活动，以此来减少聚集性感染的机会。德乙球队波鸿VfL宣布，由于疫情发展前景不明朗，暂时停止出售本周末的比赛球票。

本周三，欧洲冠军联赛多特蒙德和巴黎圣日耳曼两支俱乐部之间举行的八分之一决赛将在无现场观众观看的情况下举行。周日晚间法国宣布禁止所有1000人以上的聚集活动。

不过莱比锡俱乐部和托特纳姆热刺俱乐部之间的比赛仍将按计划于周二在莱比锡举行。莱比锡卫生部门认为，从英国前来观赛的球迷并非来自疫区，另外罗伯特·科赫研究所的建议针对的是室内的大型聚会，足球比赛在露天的场所举行，因此莱比锡市政府认为这场比赛为疫情带来的风险处于可控范围之内。

另外，一场原本计划有1万名犹太年轻人在奥斯维辛集中营旧址参加的纪念活动也推迟举行。