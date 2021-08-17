 德国情报部门严重误判阿富汗局势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2021

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时政风云

德国情报部门严重误判阿富汗局势

包括德国联邦情报局在内的各国情报部门似乎都没有意识到，塔利班能够在如此短的时间内拿下喀布尔，以至于联邦政府撤离驻阿外交人员及阿籍员工时显得仓皇失措，完全乱了阵脚。

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（德国之声中文网）联邦情报局是德国负责搜集境外军事及民事信息的机构。在阿富汗问题上，该机构显然严重失职，因为它未能及时向联邦政府提供阿富汗局势的准确信息，以至于德国外交部长马斯直到今年六月还曾表示，“塔利班绝不可能在今后数星期内掌控阿富汗政权。”

塔利班占领喀布尔后，德国的撤侨行动杂乱无章，使德国政府和外交部成了德国朝野的众矢之的，而这一切显然同情报部门未能及时通报联邦政府有关。

社民党联邦议员乌利·格里茨（ Uli Grötsch) 要求联邦议院情报工作监督委员会立即召开特别会议，他本人也是该委员会的成员。格里茨对德国之声表示：“有必要对这一事态进行全面分析和解释。”他希望能够澄清一个问题，即情报部门是否能够预判塔利班的夺权进度。

Afghanistan | Taliban-Kämpfer

塔利班的攻势如此迅猛，令德国政府大感意外。

“这样的情报部门要它何用”

德国联邦情报局前工作人员康拉德（Gerhard Conrad）对德国电视一台表示，情报部门必须在当地安排大批工作人员才能获取准确的信息，但随着联邦军撤离阿富汗，获取阿富汗信息显然变得困难了。康拉德说：“你必须掌握塔利班的动态，你还必须了解阿富汗政府以及其他各派势力的动态和意向。”

左翼党政治家哈恩（André Hahn）认为，联邦情报局没有掌握足够多的信息。哈恩接受德国之声采访时，指责联邦情报局完全没有尽到责任。“联邦情报局显然完全依赖来自美国情报部门的信息，而美国的情报部门也没有意识到事态的严重性。”哈恩气愤地说：“联邦情报局有什么自己获取的情报吗？完全没有！那这样的情报部门又有什么用处呢？” 

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逃离阿富汗 喀布尔机场混乱不堪

默克尔总理也要被问责

对于联邦情报局及其直接上司联邦总理府来说，相关的调查刚刚开始。9月26日联邦大选后，新产生的联邦议院也会介入调查工作。

联邦议院或许将为此成立一个专门的调查委员会。一旦成立调查委员会，届时已经离开总理职位的默克尔将以证人身份接受听证。联邦情报局在阿富汗问题上的严重失职，默克尔作为总理也必须承担政治责任。

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