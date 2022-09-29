德国情报负责人：应慎重看待中资入股重要基础设施

（德国之声中文网）由绿党掌管的德国经济部希望否决中远集团入股汉堡港的申请，但政府圈消息人士则称，社民党把持的总理府则更倾向于支持这项交易。



俄罗斯发动侵乌战争之后，对专制政权产生经济依赖的种种弊端引起了更多关注。德国朝野正在就是否应当降低对中国的经济依赖展开讨论，而是否应允许中资进入德国最重要的港口之一 - 汉堡港的争论，就是在这一背景下发生的。

中国方面敦促德国不要将经济关系政治化，更不应以"国家安全之名"行贸易保护主义之实。

在联邦议院的一次听证会上，德国情报机构负责人表示他不会就中远集团的入股意向进行公开评估，但他警告应对这类投资行为持审慎态度。







德国联邦情报局（BND）局长卡尔（ Bruno Kahl）在联邦议院听证会上表示："对于中资入股德国关键性基础设施的问题，我们必须慎之又慎。"他表示，港口应被视为关键性基础设施，因此必须对所有投资港口的意向都进行认真的审核。



卡尔表示，中国会利用其包括5G设施在内的技术和经济实力来实现其政治目的，德国应对此有所准备。卡尔说："当中德两国间发生政治分歧时，中国就会使用上述手段。"



负责德国国内情报的宪法保卫局局长哈尔登旺（ Thomas Haldenwang)则表示，外资入股关键性基础设施，还会为蓄意破坏以及操控民意等行为大开方便之门。哈尔登旺表示："我和外国伙伴交流时，他们总是说，如果将俄罗斯比作一场风暴，那么中国就是气候变化。未来几年内，我们必须为这场气候变化做好准备。"

（路透社）

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