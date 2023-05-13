德国情报机构：普京权力未现削弱之势

（德国之声中文网）德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）认为，即使在俄罗斯入侵乌克兰的战争持续15个月之后，普京的权力仍然没有出现削弱的迹象。他周一在柏林的联邦安全政策学院（BAKS）演讲时指出，目前还看不到莫斯科政权体系有任何明显的裂痕。
尽管也存在一些零星的批评——比如针对武器弹药供应，但是现在没有迹象显示普京的权力体系发生动摇或者从内部崩溃。尽管未来出现这一情形的可能性并不能排除。
“俄罗斯和过去一样，仍然具备远距离长线作战的能力”，卡尔指出，他们依靠的是不断重新征兆的军人。在军备和弹药方面也是如此。所以现在还谈不上实力削弱或者出现崩溃。虽然俄军也显现出了一些脆弱之处，甚至是令人吃惊的弱点——比如在军队的战斗力方面。但是如果西方不能以非常有组织地对乌克兰提供支持，协调反抗战斗，那么普京采取的长时间拉锯战和人海战术策略就有可能得逞。
德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）
德国在何时观察到俄罗斯要入侵乌克兰？
在周一的演讲中，卡尔被问到，联邦情报局是在什么时候得知俄罗斯要入侵邻国乌克兰的，这位德国情报机构负责人回答道：“大约在开战前14天左右，我们也观察到了一些除了战争准备之外不可能有其它解读方式的现象。”2022年2月24日，俄罗斯军队正式入侵乌克兰。
有批评声音指出，美国和英国的情报机构比德国联邦情报局更早预知了俄罗斯的入侵计划。卡尔反驳说，美英的同行们是以观察到的一些现象作为指标，来判断战争爆发的几率。但是德国联邦情报局则更重视一点，即所有入侵的决策最终是由普京一人做出的。而这位克里姆林宫的主人是依据很多因素作出的决定，“这些都不是依靠清点火箭炮或者坦克的数量就能分析出来的”。
“对华政策去风险化需要时间”
在谈到中国时，卡尔表示德国应该减少对中国的依赖性，但是也警告人们不要幻想一蹴而就。“这不能以一种破坏性的方式进行，不是一夜之间就能完成的事情”，他在联邦安全政策学院的演讲中强调。包括联邦情报局也不主张德国彻底和中国脱钩，这会给德国企业带来损失。他同时敦促降低依赖性，将风险最小化。
这位联邦情报局局长卡尔认为，德国目前的5G通讯网络立法已经足够。他认为，没有出台所谓的“华为法案”来全面禁用这一中国网络设备供应商是明智之举。他补充道，作为替代方案，人们可以“识别并且移除在关键基础设施上具有风险的部件”，“在这方面存在立法可能性”。在德国联邦议院有声音呼吁出台更加严格的限制。
（德新社，路透社）
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1950年：《明镜周刊》杂志封面上的毛泽东
1950年，被称作“新中国缔造者”的毛泽东登上德国《明镜周刊》杂志封面。标题为“决定性一年：1960”的封面文章探讨了毛泽东在西方人眼中究竟是不是一个共产主义者的问题。文章分析认为，毛泽东和东欧的共产主义独裁者们完全不同，他既没有上过莫斯科的革命大学，又不是靠苏联红军走上权力的宝座，他在革命和内战的历练中成为革命领袖。文章还详细介绍了中国社会如何搞土改，如何给所有人定下阶级成分。文章说，1960年对毛泽东来说将是决定性的一年。到那个时候他掌管下的中国拥有5.25亿劳动人口，他将是67岁，依然比这时候的斯大林年轻4岁。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1958年：“中国冲突：魔王”
1958年第40期的封面文章题为“中国冲突：魔王”。文章介绍了第二次台海危机中的“八·二三炮战”。1958年8月23日，解放军向驻守金门的国军部队发动榴弹炮突击，此后的44天之内向金门 射击炮弹数量达到近50万发。向金门的海上补给线几乎全部被切断，《明镜周刊》将这次金门海战比喻成“远东地区的列宁格勒保卫战”。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1967年：“死亡之梦”
文革爆发后的第二年，1967《明镜周刊》杂志发表长篇封面文章“死亡之梦”介绍陷入文革梦魇的中国。“他们的头上被戴上高高的纸帽子，身上挂着写满革命口号的大牌子，脑门和脸颊上可以看到用红笔书写的罪名……”当暴力像台风一样席卷中国，把这个国家引入一场完全丧失理性的疯狂运动中时，《明镜周刊》的记者已经认识到，“一个红色的中国对抗一个活着的毛是无法想象的”。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1972年：“波恩最好将北京纳入它的东方政策？”
1972年初，美国总统尼克松访华并签署了中美《上海公报》。西德的在野党基民盟向社民党政府施压，要求同中国关系正常化。时任联邦议院外委会主席、基民盟领导人之一施罗德（Gerhard Schröder/与1998年至2005年间担任联邦总理的社民党人施罗德同名）提出了访华愿望。同年7月，施罗德成为首位到访中国的西德高级政治家。这一年《明镜周刊》第33期的封面文章“中国海深不见底”将访华的施罗德比喻成基民盟的马可·波罗。文章描述施罗德在参加结束访华的告别宴会上还专门穿了一件在中国买的衬衫，而且他像中国人一样领口敞开并且没有把衬衫塞到裤子里。基民盟的马可·波罗访华之后仅过了3个月，1972年10月，德意志联邦共和国（西德）和中华人民共和国实现了外交关系正常化。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1976年：“毛去世。中国将何去何从？”
1976年9月，毛泽东去世。《明镜周刊》杂志发表封面文章“毛去世。中国将何去何从？”“一个来自湖南的农民的儿子、一位战士、一位诗人、一个想带领8亿中国人走进幸福的共产主义未来的人：毛泽东”，文章对毛做出这样的评价，“不过，尽管毕生都在奋斗，但是这位本世纪最伟大的政治家并没能把他的乌托邦带进现实。而且去世前也没有安排好身后事。”
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1979年：“中国华走上西方路线”
毛泽东去世1个月后，华国锋成为中国最高领导人。1979年10月，59岁的华国锋出访西德。他也由此成为中国第一个访问德国的党和国家领导人。华国锋前往了5个联邦州，考察了包括蒂森钢铁厂和西门子公司在内的多家工业企业以及特里尔地区的农村经济。《明镜周刊》在封面文章“中国华走上西方路线”中热情洋溢地描述华国锋领导的中国正在经历一场中国式的“布拉格之春”。文章说，华国锋在欧洲为在中国实施改革寻求帮助，中国要成为一个繁荣昌盛的工业化国家，“毛的那一套已经被关在门外”。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1989年：“共产主义终结了？中国乱了”
1989年5月一期的《明镜周刊》杂志把封面的关注点放到中国各地风起云涌的抗议活动。“共产主义终结了？中国乱了”这篇文章写道：“全国各地都发生大规模示威活动，学生绝食，工人和警察团结在一起。戈尔巴乔夫访华之际，中国高层们却发现自己对首都完全失去了控制。现在政府动用了军队，党内一把手赵紫阳必须走人。北京经历的这些革命的日日夜夜把共和国带向了无政府状态的边缘。向共产主义的告别正在临近。”这篇文章发表两周后，中国军队对天安门广场上的示威集会进行了武力清场，“八九民运”宣告结束。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1997年：“香港：中国富裕的战利品”
在经历了154年的殖民统治之后，1997年7月1日香港主权移交中国。《明镜周刊》5月一期的封面上，一条红色巨龙盘踞在香港之上。“香港：中国富裕的战利品”这篇封面文章评价说：“同80年代伦敦向罗德西亚（后更名为津巴布韦）告别完全不同，香港主权的交接是一桩国际大事件。这是昔日的欧洲强国走向衰落的最后的证据，象征着远东地区一个新兴大国的崛起。这是一场独一无二的试验，同时决定着北京是否和平地加入国际社会还是会和西方发生对抗冲突。”这篇文章提出了一个问题：“北京接管香港——全世界最成功的城市之一，那么，共产党的领导者们知道该如何和这颗资本主义的明珠打交道吗？”
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
1997年：“好莱坞对我没有吸引力”
1997年，巩俐登上《明镜周刊》封面，她是首位成为《明镜周刊》封面人物的中国电影演员。1997年时候的巩俐是已经出演过《红高粱》、《菊豆》、《秋菊打官司》、《霸王别姬》和《活着》等一系列知名电影的一线当红实力派影星。1997年也是香港主权回归的一年。巩俐在接受《明镜周刊》记者采访时被问到和丈夫一起搬到香港，是不是意味着告别中国影坛进入好莱坞？巩俐回答说：“我搬到香港是因为我不想和丈夫分开。中国电影很严肃，这一点我很喜欢。好莱坞对我没有太大的吸引力，我不想当一个被随便摆在哪里的花瓶。”
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2004年：“中国：世界强国的诞生”
进入2000后，中国经济增速一路攀升，GDP增速曾一度高达两位数，震惊国际。2004年10月《明镜周刊》出版的一期杂志探讨“中国：世界强国的诞生”。“没有几个国家能实现如此之高的经济增长率，能够吸引如此之多的投资者，能够像‘世界工厂’这样制造如此之多的产品，”文章问道，“30年后中国会成为世界第一大经济体吗？面对人口十多亿的中国，德国会出现大规模失业潮吗？抑或是中国这个巨大的销售市场是我们最后的机会？北京会变成华盛顿最强有力的对手吗？”
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2007年：黄色间谍
2007年8月出版的一期《明镜周刊》使用“黄色间谍”作为系列报道的封面标题。报道称，近些年中国加强了对德国科技和经济领域的间谍行为，在德国公司实习的一些中国留学生也被怀疑成间谍。文章中指出，"中国情报机关派出密探部队，猎取出口世界冠军德国的最为宝贵资源——专业技术知识（Know-how）。就连柏林各部都成为了黑客攻击的受害者。联邦政府震怒，却又无能为力。"该系列报道在德国华人圈引发巨大反响，一些在德华人组织起诉《明镜周刊》“侮辱””诽谤“。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2008年：“指环王：中国政府如何压制它的人民和如何出卖了奥林匹克”
2008年本是让北京政府十分期待的一年。在这一年，北京方面想举办一场声势浩大规模空前举世无双的奥运会。但是“3·14西藏骚乱”打乱了中共的节奏，让北京方面极其恼怒。《明镜周刊》5月出版的一期杂志发表封面文章“指环王：中国政府如何压制它的人民和如何出卖了奥林匹克”。封面图上象征奥运会五环的带荆刺的铁圈尤其醒目。文章中称，北京想向外传达一个热情宽容的东道主形象，“但是一场体育盛会现如今已经变成一场公关灾难。对西藏的镇压和对异己的打压宣传证明：这个最年轻的世界强国依旧是一个警察国家。”
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2017年：Xing Lai！
2017年第46期《明镜周刊》的封面设计采用了中国国旗的红黄配色，正中采用汉语拼音拼出两个字xing lái!（醒来），下面还有一排黄色小字：“为什么中国现在就成为了世界第一——叫醒西方的起床号。”文章称，中国在经历了40年的惊人崛起历程之后，跨越了众多阻碍，在政治、经济、科技各领域都成为世界强国。可西方人还没有搞清楚，中国的崛起对西方意味着什么。澳大利亚前总理陆克文说，西方人不知道中国崛起会给西方带来什么。“但是中国在通往领导全球的道路上，……崩溃的不是中国，而是自我封闭、自高自大、自我满足的西方”。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2020年：“新冠病毒——中国制造”
2020年2月，新冠肺炎疫情在武汉大规模爆发之后的第二个月，《明镜周刊》发行了一期以“新冠病毒——中国制造”为封面的杂志。文章梳理了新冠病毒如何在武汉被发现，又如何传播到中国多地以及西方国家，中国采取了哪些应对措施以及疫情会对全球经济造成何种影响的预测。这期封面文章的标题后来遭到德国人权团体的批评，认为这是明显的种族歧视。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2021年：“巨龙的胜利：中国相对于我们的优势有多大？”
新冠肺炎疫情在全球范围内已经蔓延了一年之久。《明镜周刊》在2021年1月出版的一期杂志中写道：“此间，中国的情况已经明显好于全世界绝大多数国家。西方面对的是一个越来越强大、而且常常显现得相当傲慢的中国。中国的迈进还能被阻止吗？”此时拜登刚刚入主白宫，成为美国新一任总统。他宣布上任第一年就会举办全球民主峰会，“将世界上的民主国家聚集在一起，向倒退的国家发出挑战”。《明镜周刊》刊登的封面文章认为， “只有当美国放弃的时候，中国才会赢”。
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《明镜周刊》杂志封面上的中国
2022年：“酷刑中国——德国可怕的伙伴”
包含新疆再教育营的演习图片、 “学员”照片及信息、文档、表格和党政官员讲话稿等在内的“新疆公安文件”于2022年5月被14家国际媒体联合曝光。《明镜周刊》也是以封面文章形式披露这份文件的媒体之一。文章指出，“几十年来，德国在与中国独裁者的生意往来中获利无数，以致于现在德国经济对北京的依赖甚至超过了对莫斯科的依赖。新披露的（新疆）酷刑文件向政界、商业界和社会提出了根本性问题：为了维护富足与繁荣，我们要容忍什么样的罪行？那么又有哪些危险正在向我们逼近？”