德国情报机构：普京权力未现削弱之势

（德国之声中文网）德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）认为，即使在俄罗斯入侵乌克兰的战争持续15个月之后，普京的权力仍然没有出现削弱的迹象。他周一在柏林的联邦安全政策学院（BAKS）演讲时指出，目前还看不到莫斯科政权体系有任何明显的裂痕。

尽管也存在一些零星的批评——比如针对武器弹药供应，但是现在没有迹象显示普京的权力体系发生动摇或者从内部崩溃。尽管未来出现这一情形的可能性并不能排除。

“俄罗斯和过去一样，仍然具备远距离长线作战的能力”，卡尔指出，他们依靠的是不断重新征兆的军人。在军备和弹药方面也是如此。所以现在还谈不上实力削弱或者出现崩溃。虽然俄军也显现出了一些脆弱之处，甚至是令人吃惊的弱点——比如在军队的战斗力方面。但是如果西方不能以非常有组织地对乌克兰提供支持，协调反抗战斗，那么普京采取的长时间拉锯战和人海战术策略就有可能得逞。

德国在何时观察到俄罗斯要入侵乌克兰？

在周一的演讲中，卡尔被问到，联邦情报局是在什么时候得知俄罗斯要入侵邻国乌克兰的，这位德国情报机构负责人回答道：“大约在开战前14天左右，我们也观察到了一些除了战争准备之外不可能有其它解读方式的现象。”2022年2月24日，俄罗斯军队正式入侵乌克兰。

有批评声音指出，美国和英国的情报机构比德国联邦情报局更早预知了俄罗斯的入侵计划。卡尔反驳说，美英的同行们是以观察到的一些现象作为指标，来判断战争爆发的几率。但是德国联邦情报局则更重视一点，即所有入侵的决策最终是由普京一人做出的。而这位克里姆林宫的主人是依据很多因素作出的决定，“这些都不是依靠清点火箭炮或者坦克的数量就能分析出来的”。

德国工业怎样依赖中国？

“对华政策去风险化需要时间”

在谈到中国时，卡尔表示德国应该减少对中国的依赖性，但是也警告人们不要幻想一蹴而就。“这不能以一种破坏性的方式进行，不是一夜之间就能完成的事情”，他在联邦安全政策学院的演讲中强调。包括联邦情报局也不主张德国彻底和中国脱钩，这会给德国企业带来损失。他同时敦促降低依赖性，将风险最小化。

这位联邦情报局局长卡尔认为，德国目前的5G通讯网络立法已经足够。他认为，没有出台所谓的“华为法案”来全面禁用这一中国网络设备供应商是明智之举。他补充道，作为替代方案，人们可以“识别并且移除在关键基础设施上具有风险的部件”，“在这方面存在立法可能性”。在德国联邦议院有声音呼吁出台更加严格的限制。

（德新社，路透社）

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