德国情报局长：袭击乌克兰？莫斯科尚未最后决定

（德国之声中文网）莫斯科和基辅之间的紧张局势仍在升级。德国联邦情报局（BND）的负责人表示，俄罗斯在为进攻乌克兰做准备，但尚未决定是否付诸行动。

俄罗斯在乌克兰边境附近集结了十万军队，但声称并不打算入侵。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周五（1月28日）说，如果是取决于俄罗斯，就不会发生战争。美国用了数周时间与欧洲伙伴协商，试图就俄罗斯发动侵略情况下的强力制裁方案达成协议。

“我认为，俄罗斯还没有作出进攻的决定”，德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）在接受路透社采访时说。

卡尔告诉路透社，这场危机可能千变万化。他列举了可能出现的各种情况，包括对基辅政府造成动荡，或支持东部的分离主义分子，或将边境线向前推进。

谈判仍在进行，目前还不清楚其结果是否会满足普京的要求。卡尔说：“他的要求难以企及，因此相当考验谈判技巧。”

卡尔拒绝评论俄罗斯发动袭击是否应遭到制裁以及会遭到何种制裁，但他支持德国的做法，也就是让莫斯科不知道后果如何。他说，“这正是普京的做法。”

他还对俄罗斯和中国之间建立长期联盟的可能性表示怀疑，称这两个国家的利益差异太大。卡尔说：“从长远来看，俄罗斯熊在中国龙的爪子里不会感到舒服。”

普京将于下个月前往北京与中国国家主席习近平举行会谈，会谈的重点主要是欧洲安全以及俄罗斯与北约和美国的对话。

（路透社）

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