德国总统： 不会容忍对犹太人的仇恨

（德国之声中文网）德国外长马斯(Heiko Maas)周四（5月13日）在接受德国芬克媒体集团（Funke Media Group）采访时表示，德国将 "坚定不移地保护 "犹太教堂。

随着中东地区暴力冲突的升级，德国警方加强了对犹太教堂的保护，并对全国各地发生的一些反以色列集会进行了干预。

马斯外长：“对袭击犹太教堂零容忍”

马斯呼吁民众拒绝 "将中东的事件归咎于德国的犹太教徒”的想法，无论是在街头还是在社交媒体上 。

马斯外长认为目前的以巴暴力冲突责任在于哈马斯。他说，"将对袭击我国的犹太教堂零容忍"。

施泰因迈尔总统：“我们不想，也不会容忍对犹太人的仇恨”

德国总统施泰因迈尔周四强调了这一承诺。他说，"没有什么可以将对德国犹太人的威胁或对德国城市中的犹太教堂的袭击正当化。”

他对德国《图片报》说：“无论谁在我们的街道上焚烧大卫之星旗帜或呼喊反犹口号，都不仅是在滥用示威权利，而且是在犯罪。”

施泰因迈尔说："我们既不想，也不会容忍对犹太人的仇恨。”

波恩犹太教堂玻璃窗被石头打坏

德国一些城市发生反以色列示威

过去的几天里，德国发生了一些大规模的示威活动。最近的几次，周三晚上发生在汉诺威和盖尔森基兴、周四发生在不来梅和慕尼黑。每场示威活动都有数百人参加，并出现了反以色列以及反犹太的口号，还有人焚烧以色列国旗。

内政部长塞霍夫(Horst Seehofer)说："焚烧以色列国旗和攻击犹太机构的行为在德国的土地上是不能容忍的。”

周三和周四有人向犹太教堂的窗户投掷石块，已被警方拘捕。

内政部周四的一份声明说，"安全机构预计巴勒斯坦人在德国的抗议活动以及部分左派人士的抗议活动将增多。"

柏林警方说，亲巴勒斯坦团体已经号召本周末在柏林的新克尔恩和克鲁兹堡街区举行三次示威活动。

犹太团体谴责 “纯粹的反犹太主义”

周四，德国犹太人中央委员会谴责了正在进行的示威和破坏行为。该组织还在推特上发布了一段令人不安的视频。这段视频是周三晚上在盖尔森基兴市录制的。

视频中可以看到，警察站在一群举着巴勒斯坦国旗和土耳其国旗的人面前，他们大声地呼喊着原始的反犹太口号。

推文写道，“这是在盖尔森基兴的犹太教堂前对犹太人的仇恨。犹太人在街上被公开侮辱的日子应该一去不复返了。这是纯粹的反犹太主义。”

警方对未能及时干预的批评作出回应，称他们的主要目标是保护犹太教堂。他们还说，现场没有足够的警力来拘留任何人；一旦后援到来，他们就会立即散去。

5月11日慕尼黑一次反对中东冲突升级的示威游行

不能用攻击犹太教堂来表达对巴勒斯坦人的同情

除了立法者和宗教领袖之外，民众也纷纷对此发看法。广受欢迎的摩洛哥族裔德国单口相声演员卡里姆（Abdel Karim）在推特上说。"对巴勒斯坦人的同情可以理解，但是有很多方法可以表达。攻击犹太教堂不是其中之一。”

该市的一个社区组织 "反犹太主义倡导"在推特上宣布，作为对周三事件的回应，它已经登记了一个公共守夜活动，将于周五晚上在犹太教堂前举行，口号是："没有反犹太主义的空间——声援盖尔森基兴的犹太社区。"

有犹太血统的俄罗斯裔德国钢琴家莱维特(Igor Levit)的批评显然更加严厉，他说，认为反犹太主义在德国不存在是天真的想法，"如果我们不与之斗争，它显然存在，一直存在，并将永远存在。不仅仅是用动听的言辞，而是要表达态度和团结来与之斗争，而且不仅仅是面临暴力威胁的时候才这样。"

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



(德新社，法新社)

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