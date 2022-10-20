 德国总统访问基辅 重建所需资金数千亿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2022

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时政风云

德国总统访问基辅 重建所需资金数千亿

德国总统施泰因迈尔在未对外公布的情况下出访基辅，同时，援助乌克兰国际会议呼吁推动出台新“马歇尔计划”。乌克兰称重建国家需要7500亿美元，德国每月应支援5亿美元。

施泰因迈尔称火车前往基辅访问

施泰因迈尔称火车前往基辅访问

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔周二（10月25日）访问乌克兰。他乘火车抵达基辅后，将与乌克兰总理则连斯基会面，并实地了解乌克兰在战争中受破坏的情况。施泰因迈尔表示，德国"不仅站在乌克兰一边，而且将继续对该国提供经济、政治、和军事方面的支持"。他对乌克兰人民的勇气和不屈精神"充满钦佩"，这不仅体现是在战场上，也体现在炮火攻击下的城镇和乡村。

这是今年二月战争爆发以来德国总统首次访问乌克兰。原定于上周的行程因安全原因被推迟了数日。在今年4月中旬，根据波兰总统的提议，施泰因迈尔曾计划随波兰、拉脱维亚和立陶宛三国总统访问基辅。但在最后一刻，基辅方面表示德国总统来访时机不适宜，引起了柏林的不快和一场不小的外交风波。施泰因迈尔在默克尔政府任职期间对俄罗斯的态度，一直是基辅诟病的一点。在5月初施泰因迈尔和泽连斯基通电话后，气氛开始缓和。

在德国总统到访期间，基辅周二上午再次响起空袭警报。基辅市长称，多枚火箭弹向基辅方向发射，但均被防空系统成功拦截。

重建资金高达7500亿美元

周二，一场有关乌克兰重建的国际会议在柏林召开。乌克兰总理施米哈尔（Denys Schmyhal）应德国总理肖尔茨和欧盟委员会主席冯德莱恩的邀请与会。乌克兰总统泽连斯基也会通过视频连线方式在会议上发言。

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这是今年7月瑞士卢加诺会议后的第二次国际乌克兰重建会议。根据乌克兰总理在7月提出的计划，该国战后重建须资金7500亿美元。而根据9月初世界银行、欧盟委员会和乌克兰对战争破坏损失的评估，重建支出约为3490亿美元。具体而言，恢复被破坏的基础设施需要970亿，包括重建住房、交通、工业。2520亿美元将被用来清除战争最直接的创伤，包括清除地雷和弹药，弥补经济和农业的损失等。

乌克兰希望德国每月支援5亿美元

乌克兰总统经济顾问罗德尼安斯基（Alexander Rodnyansky）在接受德国丰克媒体集团采访时表示，希望德国在接下来半年内，为乌克兰的战时政府财政提供每月5亿美元。"我们每月有40到50亿美元的政府财政支出"，他说，相信德国能够提供其中的5亿美元，欧盟提供20亿。

迄今欧盟、美国和其他国家已向乌克兰提供的武器、贷款和人道援助等，总计约为930亿欧元。乌克兰经济部长思维里登科（Julia Sviridenko）在一场德乌克经济论坛上发言时指出，乌克兰的经济产出下跌了30%，通货膨胀高达26%，三分之一的人眼下失业。

肖尔茨表示，乌克兰的重建是"几代人的任务"，"没有一个国家、一个出资方、一个国际机构能单独承担"。他和冯德莱恩要求为乌克兰制定一个新的"马歇尔计划"--这是美国在1948年到1952年间资助德国和其他欧洲国家战后重建的庞大计划。

德国经济部长哈贝克表示，目前最紧迫的是提供"冬季紧急援助"。最近俄罗斯对乌克兰能源基础设施的攻击，已造成该国40的供电设施被毁坏。哈贝克说，让居民在冬季无法取暖、停电缺水，为的是在乌克兰制造不稳定，因此提供发电机、变电设备、网络维修是"绝对的优先事项"。

（综合报道）

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