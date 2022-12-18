德国总统致电习近平：结束俄乌战争符合德中利益

（德国之声中文网）来自德国总统府的消息称，德国总统施泰因迈尔对中国国家主席习近平表示，俄罗斯总统普京发动侵乌战争后，欧洲人变得更加团结了，在这个问题上，普京显然打错了算盘。他呼吁习近平能够奉劝普京尽快结束战争。施泰因迈尔和习近平的通话结束后，德国总统府发布的声明称："总统强调，结束战争符合中国和欧洲的共同利益，而结束战争的前提则是乌克兰主权受到尊重，俄罗斯军队撤出乌克兰。"

声明中还称："电话会谈中，德国总统强调了德方继续支持乌克兰的决心。"面对俄罗斯的威胁，欧洲不会退却，并已为应对能源危机做好了准备。施泰因迈尔强调，俄罗斯发动侵略战争后，乌克兰人民的反抗精神和欧洲人的团结精神都得到了进一步加强。普京显然打错了算盘。

施泰因迈尔对习近平拒绝俄方动用核武器的立场表示感谢。施泰因迈尔说，德国和中国都是G20成员，G20峰会发出的信号强调了尊重国际法的重要性，以及战争带来的人道主义和经济后果。

德中国家元首在通话中，还谈到了双边关系。施泰因迈尔表示："我在同中国国家主席习近平的通话中，共同赞扬了过去五十年间的双边关系，并就当前面临的挑战进行了详尽而富有建设性的交流。"

中国官方的新华社也在周二报道称，"国家主席习近平20日晚应约同德国总统施泰因迈尔通电话。"新华社援引习近平的话报道说："引领中欧关系健康稳定发展，这是中德双方应该共同努力的方向。中方支持欧盟战略自主，希望欧方坚持中欧互为战略伙伴的基本定位，坚持相互尊重、相互包容、务实合作、互利共赢，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。希望德方继续发挥积极作用，同中方一道，推动中欧关系行稳致远。 "习近平还希望德国能够为中国企业在德国提供公平、透明和非歧视的经营环境。

德国总统府表示，德中两国领导人此次通话是为了庆祝德中建交五十周年，今年十月双边总统曾就建交五十周年互致贺电。

（德新社，法新社，新华社）

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