德国总统：美中俄威胁国际秩序

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔周五（2月14日）在慕尼黑国际安全会议上所作的开幕演说中指责美国、中国和俄罗斯，通过其自私自利行为，危及国际秩序。施泰因迈尔指出，"每个国家都可自行其是，将本国利益置于所有他国利益至上，……只要每个人只想到自己，便就是想到了大家"，--这大约就是美国总统特朗普的宗旨。施泰因迈尔同时称赞了跨大西洋合作关系，并强调，应当保持这一合作。

这位德国总统指责俄罗斯"无视国际法"，侵吞了克里米亚。

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论及中国，施泰因迈尔指出，随着国力增强，中国虽成了国际机构中的一个重要角色，"但同时，它只是在不与其本身利益相抵触的情况下，选择性接受国际法"。他指出，中国在南中国海的行为使地区众邻国不安。在影射有关大规模囚禁维族人的报道时，施泰因迈尔表示，"它（中国）对国内少数族群的行为使我们所有人不安"。

王毅2月14日与德国总理默克尔举行会晤

"更多不信任、更多军备、更少安全"

在这一背景下，施泰因迈尔警告可能出现新一轮军备竞赛。他强调指出，"我们重新陷入了经典的安全两难窘境。更多不信任、更多军备、更少安全是其必然后果，--直至出现新一轮核军备竞赛，它不仅将导致更多武器，而且首先将导致出现更多核武国家，带来对本就日益脆弱的核均衡的各种风险" 。这位德国总统指出，强调本国利益，只会在寻求气候变化等全球性问题的解决方案时削弱国际社会，因此，国际机构遭"杯葛"、"被削弱"，不能不引起国际社会的"深切忧虑"。

施泰因迈尔今天主持了第56届慕尼黑国际安全会议的开幕。这个由前德国高阶外交官伊辛格尔（Wolfgang Ischinger）领导的会议被视为有关国际安全政策的最重要论坛。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



凝炼/叶宣（德新社、路透社）