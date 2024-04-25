德国总统的"肉夹馍"外交引发争议

周三，德国总统施泰因迈尔结束了对土耳其为期三天的访问。日益加剧的中东紧张局势，本是此次国事访问的重中之重，但德国总统专机带去的一份特殊礼物，却引起了德国和土耳其媒体更多的关注。

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔抵达土耳其后设宴招待各界来宾，而晚宴亮点则是在德国家喻户晓的土耳其特色小吃“肉夹馍”（Döner)。为此目的，总统代表团特意安排了一名在柏林经营土耳其烤肉店的师傅以及六十公斤的冻肉。

Döner是一种由面饼夹烤肉和色拉而成的小吃，类似于中国西北肉夹馍，半个多世纪前由土耳其移民在德国推出，现在已经风靡整个欧洲。

德国总统施泰因迈尔此次自带“肉夹馍”访问土耳其，本意是要体现土耳其移民在德国社会的成功融入。然而，这场“肉夹馍外交”却在网络和媒体重引发热议，尤其引起在德土耳其移民的强烈不满。

法兰克福土耳其裔律师耶尔德茨（ Seda Başay-Yıldız）对《明镜》周刊表示：“我想施泰因迈尔及其顾问团队带着肉夹馍出访土耳其，肯定没有恶意。但令我震惊的是，在2024年的今天，他们想到土耳其裔人士时，还是只能联想到肉夹馍。难道能和在德土耳其裔联想到一起的，就只有这个小吃吗？”

出生在伊斯坦布尔、少年时代移民德国的社民党政治家阿克昆（ Lale Akgün）也不无讽刺地表示：“看来土耳其裔人士受德国社会认可的程度，还远远不及肉夹馍。” 她说，在德土耳其人正在为获得平等社会地位而抗争，而德国总统却直接把他们和肉夹馍小吃店划上了等号。

土耳其总统埃尔多安欢迎德国总统施泰因迈尔到访。 图像来源: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

德国左翼党土耳其裔政治家艾克布拉特（Gökay Akbulut）则表示，此次施泰因迈尔总统访问土耳其，本来可以带去更有意义的礼物：“鉴于土耳其恶劣的人权记录，我更希望施泰因迈尔带给土耳其总统埃尔多安一份土耳其文本的《欧洲人权公约》。”



不过，《肉夹馍 - 一段德国土耳其文化史》一书的作者赛德尔(Eberhard Seidel)则对德国总统此次携带“肉夹馍”出访土耳其表示赞赏。他在《明镜》周刊表示：“迄今为止，德国高层出访土耳其的外事活动中，总是会让具有土耳其血统的艺术家、企业家或者作家一道随行，但艰苦经营小吃店的普通土耳其裔人士却没有这样的机会。从这个意义上讲，德国总统此次携带肉夹馍出访，恰恰是对吃苦耐劳的土耳其第一代移民及其后代的高度认可，他们有资格在国事活动中的获得一席之地。“

（明镜在线，N-TV）

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