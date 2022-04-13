德国总统欲访基辅 泽连斯基：不欢迎

（德国之声中文网）波兰总统杜达和立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚这三个波罗的海国家的元首正在前往乌克兰，与该国总统泽连斯基会面。波兰总统府的外交政策发言人公布了这一消息。

该发言人表示：“我们的目标是在乌克兰面对关键时刻之时，会见泽连斯基总统和捍卫者们”，他还声称，这几个波罗的海国家是地区内最重要的安全问题伙伴国。波兰是此次拜访的组织方，也会提供物流和安全方面的保障。

立陶宛总统瑙塞达发推文表示：“带着强大的政治支持的信息和军事援助，正在前往基辅的路上”。推文配图是他本人和其他几位领导人在一列火车旁边的合影。爱沙尼亚总统卡里斯和拉脱维亚国家元首埃-莱维茨也在网上分享了在列车站台拍摄的照片。

其实，计划与上述几位国家领导人一同前往乌克兰的，原本还包括德国总统施泰因迈尔。但乌克兰政府先是拒绝了德国总统，但随后向德国联邦总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请。施泰因迈尔得到了被拒绝的消息后表示：“我本来是准备好前往的。但是很明显——我必须认识到——基辅却并不这样想”。

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“一场政治上的廉价闹剧”

乌克兰对德国总统出访的拒绝在德国政界一起一片哗然。与德国总理肖尔茨一样，同属社民党的外交事务官员施密特（Nils Schmid）在接受德国广播电台采访时表示，基辅拒绝邀请德国总统的做法是“一场政治上的廉价闹剧”。

但德国联邦政府第一时间对此时的表态却十分冷静：“联邦总统的表态明显站在乌克兰这一边”，一位政府发言人表示。他强调，国际上，德国曾经是，目前也仍然是乌克兰最坚定的支持者之一。

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德国电视一台（ARD）的“每日新闻”栏目在报道中分析称，乌克兰拒绝的理由很明显是基辅认为施泰因迈尔过去几年的政策对俄罗斯太过友好。在他出任外交部长期间，施泰因迈尔是北溪2号项目的推动者，而乌克兰正是就这一项目多次发出过警告。“诚然，我们应该更认真地对待来自东欧伙伴的警告。特别是2014年之后的时期和北溪2号管道的扩建。所以说当时的坚持是一个错误”，这位德国总统数天前承认了曾经犯下错误。

为了缓和紧张局势，乌克兰总统泽连斯基的顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）在接受德国电视一台采访时通过翻译表示，他虽然不是特别清楚泽连斯基在做出这一决定时的具体想法，但他可以保证乌总统在决定的时候是“权衡再三”的。泽连斯基没有邀请德国总统，而是邀请了德国总理肖尔茨的理由是：后者“能够做出一些实际的决定”。

虽然肖尔茨得到了邀请，但能否成行目前仍是一个巨大的问号。隶属于自民党（FDP）的德国联邦议院副议长库比茨基（Wolfgang Kubicki）向德新社表示，他无法想象总理会前往一个宣布德国国家元首为不受欢迎的人的国家。泽连斯基总统以这样的方式冷落施泰因迈尔是不明智的。

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（综合报道）

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