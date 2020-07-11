德国总统：无视国际法 中国会面临严重后果

（德国之声中文网）在接受德国电视二台夏季采访的最后部分，德国总统施泰因迈尔对中国政府引入的所谓香港国安法提出措辞强硬的批评，并表示此举将给中国带来严重后果。他强调，该法既违背了香港基本法，也破坏了中国签署的国际协议以及中方做出的承诺。

施泰因迈尔总统说, “德国、欧盟、7国集团都在为香港最新的发展局势深表忧虑。现在重要的是，我们应该明白无误地向中国表示，这并不仅仅是目前愤怒的临时状态，如果中国坚持己见，将会在对欧洲乃至西方国家关系上出现持续性的消极变化，而这不会是中国所乐见的。因此，我仍然希望中国有可能在其思维上做出转变。”

本周一，欧盟理事会举行外长会议，香港问题是会议主题之一。德国外长马斯（Heiko Mass)在会议前夕期望欧盟各国能在香港问题上采取统一行动。马斯对德国媒体表示：“我坚信，面对中国，欧盟只有团结一致发出共同的声音，我们才能有所斩获。” 他表示，否则，欧盟将陷入非常不利的境地。马斯说：“欧洲首先要注意，不要陷入中美两大国争斗的夹缝当中。”

马斯宣布，将对香港国安法产生的影响进行认真的审核，而关注的重点则是中国是否在履行其国际义务。

“一国两制”的终结？

绿党议会党团主席戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt ）此前对星期天《图片报》表示，德国政府应进一步对中国施压：“我无法理解，面对如此严峻的局势，我们的总理怎么能够保持缄默。”

德国经济部长阿尔特迈尔周末接受《法兰克福汇报》采访时则表示，不应以经济制裁手段作为对中国在香港引入安全法的回应。他说：“包括欧盟在内的西方国家在制定其经贸政策时，绝不会将对方的民主化程度作为唯一的衡量标准。”他同时也表示：“对于德国政府来说，保障和捍卫人权历来都是重中之重，这一点我们对中国也会明确表达。”

1997年，香港主权回归中国以来，香港一直在基本法框架下实施高度自治。而随着七月一日港版国安法的实施，很多批评者担心，香港“一国两制”将被划上句号。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。





