德国总统：我们国家正受到罕见挑战

（德国之声中文网） 演讲甫一开始 ，施泰因迈尔总统就指出：“回顾这一年，我们看到很多让我们忧虑的事情，也看到很多使我们害怕的事情。……我们国家很少受到过这样的挑战。”

与12个月前新冠大流行瘟疫爆发后的首次圣诞演讲相比较，施泰因迈尔总统的语调听上去要沉重得多。一年前，他的演讲以自信的预测作结，并敢于如此展望未来12个月：“我们可期待以我们喜欢的方式庆祝下一个圣诞节——众多家人团聚，和亲朋好友们拥抱、歌唱。愿先期的愉悦能助我们度过现在这不同寻常的假日。祝大家圣诞节快乐！”

现在呢？施泰因迈尔呼吁国人坚持不懈，团结一致，相互信任，因为“大瘟疫不会在短期内结束。它还会搅扰我们很长时间。”

“时间会很长”

此话题又一次占据了演讲的主导地位：抗疫。现在便是，抗击新变异毒株奥密克戎（omicron）。

施泰因迈尔在详叙疫情时表示： “我们很少如此近距离体验到人类生命何其受到威胁，未来多么不可预测——这个未来可能是下个月、下周，甚至是明天。”

德国首次给儿童接种疫苗

感谢所有助他者

德国目前因冠状病毒死亡日均人数达400到500人。施泰因迈尔总统未说明具体数字。日均接种疫苗人数约达100万。施泰因迈尔指出，大多数人“认识到了接种疫苗带来的机会”。总统感谢科研人员、医生、执法人员和政府机构员工们，感谢 “他们都在尽力而为。”

但施泰因迈尔警示说，仅有国家行动是不够的，他呼吁大家接种疫苗并戴防护口罩。他强调，是否能战胜疫情， “取决于我们，取决于我们每一个人！”他说，他“由衷感谢我们国家中的大多数人，行为谨慎、负责任。”

这位德国总统谈到了围绕什么是正确措施的社会争议，谈到了人们的沮丧和愤怒、“疏远以及很不幸的公开攻击”。他呼吁， “请让我们记住：我们是一个国家！疫情过后，我们仍须能直视对方；大瘟疫过后，我也希望能继续生活在一起。”

施泰因迈尔指出，在今天，它事关信任和责任，以及对自由的正确理解。他说， “自由、信任、责任：我们必须理解这意味着什么，涉及未来和气候保护等其它重大议题，同样如此。”

演讲中有一小段涉及 7 月中旬发生的洪水灾害。此次洪灾重创了成千上万德国人的生活，导致超过180人丧生。施泰因迈尔总统感谢灾后的德国社会表现出了愿意帮助他人的“巨大的团结”。

“上帝保佑这个美好地球上的你们所有人”

演讲中的一句话明显指向外交领域： “从多灾多难的这个世界的许多地方、尤其是从东欧的传来的消息，使我们非常忧虑。”这会让人想到俄罗斯在乌克兰边境构成的威胁态势，想到白俄罗斯和波兰边境的紧张局势。

施泰因迈尔也以简短言辞谈到了阿富汗。今年8月和9月，该国成为全球公众关注焦点。他说： “我们关注从阿富汗返回家园的德国军人们，也想着滞留在那里的生计无着的人们。”

演讲末尾，这位总统回忆起一个已有50多年历史的场景：1968年平安夜——他当时12 岁——“阿波罗8号”作为有史以来第一艘载人航天器环绕月球。

阿波罗 8 号环绕月球，宇航员们看到地球冉冉升起

他说，“当时，阿波罗8号上的３名宇航员朗读《圣经》中创世故事的开首部分，并以这句话作为其圣诞节致辞的结语：‘上帝保佑这个美好地球上的你们所有人’ 。 ” 施泰因迈尔说，他和妻子共同希望“我们所有人都会拥有美好的地球，我们所有人都能拥有一个美好的未来。 ”

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