 德国总统：我们国家正受到罕见挑战 | 德国新闻 | DW | 24.12.2021

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德国新闻

德国总统：我们国家正受到罕见挑战

德国总统施泰因迈尔在2021圣诞节演讲中以极深沉语调呼吁国民，面对新冠疫情要表现出互信和责任感，摈弃仇恨和攻击。

Deutschland Bundespräsident Steinmeier Weihnachtsgrüße

（德国之声中文网） 演讲甫一开始 ，施泰因迈尔总统就指出：“回顾这一年，我们看到很多让我们忧虑的事情，也看到很多使我们害怕的事情。……我们国家很少受到过这样的挑战。”  

与12个月前新冠大流行瘟疫爆发后的首次圣诞演讲相比较，施泰因迈尔总统的语调听上去要沉重得多。一年前，他的演讲以自信的预测作结，并敢于如此展望未来12个月：“我们可期待以我们喜欢的方式庆祝下一个圣诞节——众多家人团聚，和亲朋好友们拥抱、歌唱。愿先期的愉悦能助我们度过现在这不同寻常的假日。祝大家圣诞节快乐！” 

现在呢？施泰因迈尔呼吁国人坚持不懈，团结一致，相互信任，因为“大瘟疫不会在短期内结束。它还会搅扰我们很长时间。” 

“时间会很长”  

此话题又一次占据了演讲的主导地位：抗疫。现在便是，抗击新变异毒株奥密克戎（omicron）。

施泰因迈尔在详叙疫情时表示： “我们很少如此近距离体验到人类生命何其受到威胁，未来多么不可预测——这个未来可能是下个月、下周，甚至是明天。” 

德国首次给儿童接种疫苗  

德国首次给儿童接种疫苗  

感谢所有助他者  

德国目前因冠状病毒死亡日均人数达400到500人。施泰因迈尔总统未说明具体数字。日均接种疫苗人数约达100万。施泰因迈尔指出，大多数人“认识到了接种疫苗带来的机会”。总统感谢科研人员、医生、执法人员和政府机构员工们，感谢 “他们都在尽力而为。”  

但施泰因迈尔警示说，仅有国家行动是不够的，他呼吁大家接种疫苗并戴防护口罩。他强调，是否能战胜疫情， “取决于我们，取决于我们每一个人！”他说，他“由衷感谢我们国家中的大多数人，行为谨慎、负责任。”  

这位德国总统谈到了围绕什么是正确措施的社会争议，谈到了人们的沮丧和愤怒、“疏远以及很不幸的公开攻击”。他呼吁， “请让我们记住：我们是一个国家！疫情过后，我们仍须能直视对方；大瘟疫过后，我也希望能继续生活在一起。”　

施泰因迈尔指出，在今天，它事关信任和责任，以及对自由的正确理解。他说， “自由、信任、责任：我们必须理解这意味着什么，涉及未来和气候保护等其它重大议题，同样如此。” 

施泰因迈尔总统亲临阿尔河洪水区视察，2021年7月  

施泰因迈尔总统亲临阿尔河洪水区视察，2021年7月  

演讲中有一小段涉及 7 月中旬发生的洪水灾害。此次洪灾重创了成千上万德国人的生活，导致超过180人丧生。施泰因迈尔总统感谢灾后的德国社会表现出了愿意帮助他人的“巨大的团结”。 

“上帝保佑这个美好地球上的你们所有人”  

演讲中的一句话明显指向外交领域： “从多灾多难的这个世界的许多地方、尤其是从东欧的传来的消息，使我们非常忧虑。”这会让人想到俄罗斯在乌克兰边境构成的威胁态势，想到白俄罗斯和波兰边境的紧张局势。 

施泰因迈尔也以简短言辞谈到了阿富汗。今年8月和9月，该国成为全球公众关注焦点。他说： “我们关注从阿富汗返回家园的德国军人们，也想着滞留在那里的生计无着的人们。”  

演讲末尾，这位总统回忆起一个已有50多年历史的场景：1968年平安夜——他当时12 岁——“阿波罗8号”作为有史以来第一艘载人航天器环绕月球。 

阿波罗 8 号环绕月球，宇航员们看到地球冉冉升起  

阿波罗 8 号环绕月球，宇航员们看到地球冉冉升起  

他说，“当时，阿波罗8号上的３名宇航员朗读《圣经》中创世故事的开首部分，并以这句话作为其圣诞节致辞的结语：‘上帝保佑这个美好地球上的你们所有人’ 。 ” 施泰因迈尔说，他和妻子共同希望“我们所有人都会拥有美好的地球，我们所有人都能拥有一个美好的未来。 ” 

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  • Im November 2020 hatte Donald Trump seine Wiederwahl zum US-Präsidenten verloren. Doch viele seiner Anhänger fanden sich damit nicht ab. In den sozialen Medien verabredeten sie sich zur Erstürmung des Kapitols. Am 6. Januar drang ein wütender Mob in Amerikas Herzkammer der Demokratie ein –ein nie dagewesener Vorgang und ein absoluter Tiefpunkt in der Geschichte der USA.

    图片回顾：2021年那些震动世界的瞬间

    冲击国会山

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  • Den Machtwechsel konnten die fanatisierten Trump-Anhänger dennoch nicht aufhalten. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen legte Joseph Robinette Biden im Alter von 78 Jahren den Amtseid vor dem Weißen Haus ab. Er ist der 46. Präsident der USA – und zugleich der älteste Mensch, der jemals in dieses Amt gewählt wurde. Auf Platz zwei liegt übrigens ausgerechnet sein Vorgänger Donald Trump.

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    拜登就任美国总统

    特朗普的狂热拥护者也无法阻挡美国的权力更迭。在严密的安保措施之下，78岁的拜登宣誓就任美国第46任总统——同时也成为有史以来就任时年龄最大的一位。而他的前任特朗普在这方面恰恰是仅次于他的第二名。

  • Fast ein halbes Jahr lang hatte sich Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Deutschland von einem mutmaßlichen Giftanschlag durch den russischen Geheimdienst erholt. Im Januar 2021 kehrte er nach Moskau zurück – und wurde umgehend festgenommen. Allen Protesten zum Trotz wurde er zu dreieinhalb Jahren Arbeitslager verurteilt, seine Unterstützerorganisation zerschlagen.

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    被投毒、被监禁

    俄罗斯反对派政治人物纳瓦尔尼在遭到投毒之后，曾在德国就医逗留了将近半年的时间。尽管外界怀疑，毒杀他的幕后黑手就是俄罗斯情报机构，但他还是选择在2021年1月份回到了莫斯科——并且在入境之后就被捕入狱。俄罗斯方面给出的理由是纳瓦尔尼违反了之前的保释条款，判处其三年半的监禁，而支持他的声援组织也被政府强行解散。

  • Haushoch gewann die Partei Aung San Suu Kyis Ende 2020 die Wahlen in Myanmar – zu hoch für den Geschmack der immer noch einflussreichen Militärs. Sie putschten sich zurück an die Macht und verhafteten Suu Kyi und zahlreiche ihrer Mitstreiter. Es folgten blutige Proteste mit hunderten Toten - an den Machtverhältnissen änderten diese nichts. Suu Kyi wurde im Dezember zu vier Jahren Haft verurteilt.

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    缅甸军事政变

    在2020年末举行的缅甸议会选举中，昂山素季所领导的全国民主联盟大获全胜——这使得一直掌握着很大权力的军方感到不悦。2021年2月1日凌晨，军方发动政变，将昂山素季和全国民主联盟的多位领导人物拘捕。随之而来的是大规模抗议活动和流血冲突，诸多示威者的死亡并未改变该国的政治局面。昂山素季在12月被判处4年监禁。

  • Wo sie langziehen, wird der Himmel dunkel, ist die Ernte verloren, stehen die Menschen vor dem Nichts. Mehr als eine Milliarde Heuschrecken fraß sich im Februar 2021 durch mehrere Länder Ostafrikas. Sie hinterließen eine Schneise der Zerstörung und vernichteten die wirtschaftliche Existenz von Millionen Kleinbauern. Nur mit dem massiven Einsatz von Pestiziden konnte Kenia der Plage Herr werden.

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    沙漠飞蝗

    蝗群所到之处，天昏地暗，庄稼颗粒无存——2021年，超过十亿只蝗虫席卷东非诸国，将那里的农作物吞噬殆尽。留下的是荒芜的田地，和数以百万计面临饥荒的非洲民众。肯尼亚动用了大量的农药，才得以遏制蝗灾。

  • Sechs Tage lang ging nichts mehr: Das Containerschiff Ever Given hatte sich im ägyptischen Suezkanal festgefahren und blockierte sämtlichen Schiffsverkehr durch die enge Wasserstraße. Andere Frachtschiffe stauten sich bis weit ins Rote Meer, der wirtschaftliche Schaden ging in die Milliarden. Nur mit erheblichem Aufwand konnte der 400-Meter-Frachter schließlich wieder in die Spur gebracht werden.

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    一船当关，万船莫开

    巨大的长赐号集装箱货轮横在苏伊士运河中间，导致这条世界上最重要的水上货运动脉之一堵塞长达6天。等待通过的船只队伍甚至排到了红海。这次运河阻塞事件造成了数以亿计的经济损失。经过艰难的援助作业，这艘400米长的搁浅巨轮才得以脱困，运河交通也在停滞6日之后重新恢复。

  • Im April traf Corona Indien mit voller Wucht. Durch die neue Delta-Variante schossen die Infektionszahlen in die Höhe. Krankenhäuser waren heillos überfüllt, der Sauerstoff zur Behandlung wurde dramatisch knapp. In Delhi waren die Krematorien völlig überlastet. Die Toten mussten teils Tag und Nacht ohne Unterbrechung auf freiem Feld verbrannt werden. Erst im Juni beruhigte sich die Situation.

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    印度的新冠灾难

    4月，新冠疫情重创印度，德尔塔变异病毒在该国迅速传播，导致医院人满为患，吸氧机紧缺。死亡人数的激增使得火葬场不堪重负，部分地区不得不直接在户外日夜兼程地焚烧尸体。直到6月份，该国的疫情才出现缓和。

  • Im Mai kam es zu einem elf Tage dauernden Krieg zwischen der israelischen Armee und der radikalislamischen Hamas in Gaza. Vorangegangen waren Zusammenstöße zwischen der arabischen und israelischen Bevölkerung in ganz Israel aufgrund einer drohenden Enteignung palästinensischer Familien im Jerusalemer Stadtviertel Scheich Dscharrah, an deren Ende die Hamas Israel ein Ultimatum gestellt hatte.

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    中东再燃战火

    5月，以色列和控制加沙地带的极端伊斯兰武装哈马斯之间进行了持续11天的交火。这场冲突的直接导火索，是东耶路撒冷谢赫杰拉区几个巴勒斯坦家庭面临被驱逐，导致犹太人和巴勒斯坦人之间的冲突激化，包括在被穆斯林视为神圣场所的耶路撒冷阿克萨清真寺。哈马斯向以方发出最后通牒，要求其撤走包围该清真寺的安全力量。在以方拒绝撤警的情况下，哈马斯对以色列城市发射了火箭弹，而以军也对加沙地带实施了报复式袭击。

  • Jahrzehntelang waren in Kanada Kinder von Ureinwohnern zur Umerziehung in Internate gesteckt worden. Auf dem Gelände einer solchen ehemaligen Schule wurden im Mai die Überreste von über 200 Kindern entdeckt. Auch an anderen Schulen gab es ähnliche Funde. Die Öffentlichkeit reagierte schockiert. Kanadas Premier Justin Trudeau kündigte eine umfassende Untersuchung an.

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    原住民儿童坟冢揭秘加拿大血腥殖民历史

    从5月开始，加拿大陆续发现了多处埋葬着儿童遗骸的无名坟冢。这些孩子据信是在所谓的寄宿学校中受到虐待而死亡的原住民儿童。原住民儿童寄宿学校曾经运营了上百年，其目的是对他们进行同化教育，消灭孩子们心中的印第安人印记。2008年为调查寄宿学校而成立的加拿大真相与和解委员会称这种做法为 “文化种族灭绝”。总理特鲁多已经宣布，要对这段残酷的殖民历史进行全面调查。

  • Mount Recyclemore heißt diese Skulptur, die die Gesichter der G7-Staatschefs zeigt und an den legendären Mount Rushmore in den USA erinnern soll. Aktivisten protestierten damit vor dem diesjährigen G7-Gipfel im Juni in Cornwall gegen die steigende Umweltverschmutzung und dagegen, dass die sieben größten Industrienationen ihrer Meinung nach noch immer zu wenig dagegen unternehmen.

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    “垃圾总统山”给G7峰会“献礼”

    这座雕塑被命名为“Mount Recyclemore”，坐落在卡比斯湾酒店对面的沙滩沙丘上，卡比斯湾酒店正是6月份七国集团峰会的举办地。“Mount Recyclemore”是模仿“Mount Rushmore”（拉什莫尔山）而来。后者是指拉什莫尔山国家纪念公园，俗称美国总统公园或总统山，公园内有华盛顿、杰斐逊、西奥多·罗斯福和林肯四位前总统头像。而这座代表七国领导人的雕塑则是由废金属和电子垃圾制成，旨在抗议这几个主要工业国家面对电子垃圾造成的环境污染无所作为。

  • Chinesische Studenten stehen zu Ehren der Kommunistischen Partei auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking - dort, wo 1989 noch die studentische Demokratiebewegung blutig niedergeschlagen worden war. Heute erinnert nichts mehr daran. Mit viel Pomp und Pathos lässt sich die Kommunistische Partei feiern - am 1. Juli wurde sie 100 Jahre alt.

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    中共庆祝百年诞辰

    在7月1日中国共产党成立一百周年的纪念活动上，佩戴红领巾的学生排着整齐的队列方针。而曾经在1989年发生过的血腥镇压学生运动，如今已经没有在天安门广场留下任何的印迹。取而代之的是盛大的庆典和激昂的爱国主义热情。

  • Eigentlich sollten die Olympischen Spiele in Tokio schon 2020 stattfinden - doch wegen der Corona-Pandemie mussten sie erst um ein Jahr verschoben werden und dann komplett ohne Publikum stattfinden. Geisterspiele in Japan - der Freude der chinesischen Synchronschwimmerinnen tat das keinen Abbruch. Sie feierten ihre Silbermedaille - naja - ziemlich synchron...

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    迟到一年的奥运

    原本东京奥运会应该在2020年夏天举行——然而新冠疫情使得这一体育盛会推迟了一年，而且是在观众席空着的情况下举行。图为中国女子花样游泳队庆祝她们在东京奥运会花样游泳集体自由自选决赛中夺得银牌。

  • Es war eine Jahrhundertkatastrophe: Nach tagelangen heftigen Regenfällen traten in Westdeutschland - vor allem im Erftkreis und im Ahrtal - Flüsse innerhalb kürzester Zeit meterhoch über die Ufer und rissen alles mit sich mit. Mindestens 143 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, der Schaden geht in die Milliarden. Die Region wird noch Jahre brauchen, um sich von den Fluten zu erholen.

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    洪水肆虐德国西部

    这是一场百年不遇的灾难：在连续数日的强降雨之下，德国西部——尤其是埃尔弗特河（Erft）和阿尔河（Ahr）沿岸受灾尤为严重。河水在短时间内漫过堤岸，淹没了大量房屋。至少有143人在洪水中遇难，经济损失更是数以亿计。受灾地区还需要数年时间，才能完成灾后的重建和恢复工作。

  • Dicht gedrängt sitzen diese Afghanen in einem Flieger der US-Luftwaffe nach Katar - eine der größten Evakuierungsaktionen der Geschichte wurde nötig, nachdem Kabul innerhalb kürzester Zeit an die Taliban gefallen war. Hals über Kopf wurden über 100.000 Menschen ausgeflogen. Unzählige andere aber mussten bleiben - ein unrühmlicher Schlussakt des über 20 Jahre dauernden Einsatzes in Afghanistan.

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    逃离喀布尔

    8月，塔利班武装在阿富汗快速攻城略地，掌握了对该国大部分地区的控制。史上最大规模的撤离行动迫在眉睫。大批阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能挤上一班离开阿富汗的飞机。美国及其西方盟军在阿富汗长达20年的使命，就以这样一种不太光彩的方式画上了句号。

  • Noch im Frühjahr hätte damit wohl kaum jemand gerechnet: SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz als strahlender Sieger der Bundestagswahl. Über zehn Prozentpunkte hatte seine Partei noch im April in Umfragen hinter der CDU/CSU gelegen, und auch die Grünen schienen bereits enteilt. Schließlich wurde die SPD stärkste Kraft bei der Bundestagswahl. Am 8. Dezember wurde er als neuer Bundeskanzler vereidigt.

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    笑到最后的胜利者

    社民党人肖尔茨（Olaf Scholz）成为德国新一届联邦总理——放在春天，恐怕没人相信这会是真的。因为在4月的民调中，社民党支持率还落后联盟党足足10个百分点。然而以稳重务实风格著称的肖尔茨却带领社民党，在9月大选之后成为最后的赢家。12月初，社民党、绿党和自民党联合执政的新一届政府宣誓就职。

  • Sie harren noch immer aus: Flüchtlinge aus Irak, Afghanistan und anderen Ländern im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Machthaber Lukaschenko hatte Tausenden von ihnen die Einreise ermöglicht und zur Grenze gebracht, um die EU unter Druck zu setzen. Die will sich aber nicht erpressen lassen. Verlierer dieses zynischen Spiels sind die Geflüchteten. Mehrere sind bei Minusgraden erfroren.

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    无家可归

    一场政治博弈，而他们是永远的输家：来自伊拉克、阿富汗等国的难民滞留在波兰和白俄罗斯之间的边境地区。白俄罗斯总统卢卡申科允许数千人入境，并把他们送到了与欧盟接壤的边境地区，意欲以此向欧盟施加压力。后者并不为这一政治勒索所动摇。然而这些难民则苦不堪言，不少人在零度以下的严寒中被冻死。

  • Hohe Erwartungen waren in die Klimakonferenz in Glasgow gesetzt worden. Das Urteil über das Erreichte fällt zwiespältig aus. Im Abschlusspapier bekennen sich die Staaten zum 1,5-Grad-Ziel und dazu, die Kohleverbrennung zu reduzieren. Doch das wie bleibt vage, und auch der geplante Klimafonds für ärmere Länder kommt nicht wie gedacht. War die COP26 also ein Erfolg? Oder doch nur heiße Luft?

    图片回顾：2021年那些震动世界的瞬间

    顺便再来拯救一下气候……

    在格拉斯哥召开的气候峰会原本被人们寄予厚望，然而对于其成果的评判却褒贬不一。虽然各国在会后声明文件中就将全球气温上升限制在1.5摄氏度以及减少煤炭使用的目标达成一致，然而如何去实现这个目标，却没有明确的计划。包括帮助贫穷国家应对气候变化影响的所谓气候基金，也没有取得预期的进展。所以这场峰会究竟是否取得了成功？亦或只是一场名为“热风”的政治家表演秀？

  • Wie schon das vergangene Jahr stand auch 2021 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Es gab einige Erfolge, so startete etwa die größte globale Impfkampagne der Menschheitsgeschichte. Doch Corona hinterließ auf der ganzen Welt auch unendlich viel Leid: Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit COVID-19 gestorben. Ob 2022 die Wende bringen kann?

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    那些被新冠夺走生命的……

    和2020年一样，2021年也是被新冠疫情阴影笼罩的一年。虽然人类在抗疫方面也有一些成绩，比如有史以来最大规模的疫苗接种行动。但是新冠病毒仍然给全世界留下了无尽的伤痛：从疫情爆发以来，已经至少有530万人因为新冠病毒或者因其相关病症而死亡。2022年，我们能否迎来抗疫的转折点？

    作者: Thomas Latschan


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