德国总统：如今没有中国 世界政治什么也办不成

（德国之声中文网）"如今没有中国，就无法再对这个世界的关键事务做出改变，更不要说对这些事务进行规范"，正在访华的德国总统施泰因迈尔本周日（12月9日）在北京科尔伯基金会谈到世界局势改变时，特别强调了中国在其中的重要性。

鉴于目前的中美贸易冲突，施泰因迈尔表示："或许我们将在历史上第一次体验到，美国的外交、贸易政策脱离了其自己一手打造的国际秩序。" 他表示，对此北京的反应与之前有所不同，因为中国人如今感觉自己够强，不再规避与美国的冲突。

"我们并不认同这里发生一切"

这位德国总统强调，德国与中国有共同利益，但也称，这并不意味着"我们认同这里发生的一切"。

他说，与中国对话并不容易，然而因此更为必要，"我们必须找到盟友，与我们共同维护成熟的国际秩序"。他还表示，与此同时，面对中国也要勇于指出分歧，探讨分歧。

此外，在本周日，这位德国总统还与中国专家们一同讨论了数字化未来的挑战。他表示，必须也在国际上讨论人工智能等道德规范的问题。"数字化会带来比我们今天想像中更大的影响"，他说。

周一（12月10日），在施泰因迈尔六天访华之旅的最后一天，他将与中国国家主席习近平、国务院总理李克强等最高层领导人会面。这位德国总统表示，他也将在会晤时谈到敏感话题--比如人权问题、对待异议人士的问题。

施泰因迈尔周五在四川大学发表演讲

提醒曾发生"打着马克思旗号的浩劫"

周五在成都，这位德国总统也提到德国和中国在很多历史问题、思想观点方面存在分歧。他还提到了马克思。

据路透社报道，施泰因迈尔面对川大师生说，毫无疑问，马克思是一位"有激情的人道主义者"，要求新闻自由、人道的工作条件、普及教育、妇女权利等内容。然而，"我们德国人在谈论马克思时，无法不联想到那些发生在东欧和欧洲、打着马克思旗号的浩劫，无法不联想到阴郁的铁幕（"铁幕"指冷战时期将欧洲分为两个受不同政治影响区域的界线）"。

不过，中国媒体在报道这位德国总统演讲时，对于这段内容只字未提。

王凡/文木（路透社，德新社等）