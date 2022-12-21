德国总统圣诞致辞: 愿乌克兰实现公正和平

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔将发表圣诞致辞，对遭受俄罗斯入侵10个月之后的乌克兰仍然不见和平表示哀叹。

根据德国之声周六（12月24日）看到的讲稿，施泰因迈尔将在他的圣诞致辞中说：“我们最热切的愿望当然是和平再次降临。”

德国总统将在圣诞致辞中指出，俄罗斯于2月24日发动的残酷战争如何导致了乌克兰人民“可怕的痛苦”，“以及对敌对行动将蔓延的恐惧”。

致辞全文将于周日（12月25日）晚上7点（当地时间）在德国电视台播出。

乌克兰：必须实现公正和平

根据圣诞致辞稿，施泰因迈尔将在一年一度的圣诞致辞中首先讲述最近访问弗莱堡（Freiberg）时与50名乌克兰难民儿童会面的情形。

这些儿童与他们的母亲一起逃离战争，目前生活在德国东部的萨克森州。

他指出，许多人“经历了可怕的事情”，使他们“非常害怕，甚至连关门的声音都会让他们浑身发抖”。

“弗莱堡的这些小学生和他们在乌克兰的家人比我们更热切地渴望和平。然而，和平仍然没有到来。”

施泰因迈尔将在圣诞致辞中说，当和平到来时，“必须有一个公正的和平，既不奖励掠夺土地的行为，也不将乌克兰人民遗弃在占领者的恣肆妄为和暴力之下”。

坐火车去乌克兰的圣诞老人

施泰因迈尔还说，“我们必须站在那些受到攻击、威胁和压迫的人一边，这是一种人道主义的需要。”

他还将在致辞中对今年帮助过他人的德国居民表达感谢。

根据德国基尔世界经济研究所（IfW Kiel）的乌克兰支持跟踪报告，德国已经接收了约100万乌克兰难民，政府向乌克兰承诺了近20亿欧元的人道主义援助。

数以万计的德国志愿者加入了全球援助的行列，为乌克兰人筹集资金并采购物品。一些人不顾安危，向这个饱受战争蹂躏的国家运送了包括食品、衣服和药品在内的生活必需品。

经济上：世事正当艰难，我们逆风而行

在圣诞致辞讲稿中，施泰因迈尔承认，战争对德国国内也产生了影响，特别是在经济方面。但他指出，政府减轻了“最沉重的负担”——指为抵消飙升的能源成本而推出的补贴计划。

他说：“是的，世事正当艰难，我们逆风而行。”

“然而，圣诞节正是看到那些给我们带来希望的东西的正确时机。它们确实存在。”他说，“我们没有惊慌失措，也没有让自己陷入分裂。”

气候行动：年轻人和老年人并肩携手

在谈到气候危机的时候，施泰因迈尔指出，德国人在向可再生能源过渡的过程中必须坚持到底。

因战争而加剧的能源危机，促成了德国原计划已经淘汰的三座核电站和几座煤电厂的临时扩建。

施泰因迈尔将在致辞中说，“无论我们目前如何专注于其他令人忧虑的事务，应对气候变化的斗争也没有失去其紧迫性。它不能等待，它需要我们所有人来解决。”

他将敦促老一代和年轻一代共同应对环境挑战：“因为我们同时需要：年轻人的雄心和老年人的经验。”

希望的讯息：创造力、勤奋和团结

施泰因迈尔将在圣诞致辞的最后指出，尽管存在障碍，德国公民们今年取得了的成就比许多人想象的更多。

他说：“在需要我们帮助的时候，我们坚定地采取行动。我们挺身而出，相互守护。我为我们的国家感到骄傲。”

“让我们一直强大的核心还将持续下去：我们富有创造力，勤奋工作，精诚团结。我们可以从中汲取力量和希望，迎接新的一年。”



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