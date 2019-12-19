德国总统圣诞致辞：只谈自家事 不论他家愁

（德国之声中文网）施泰因迈尔第三次以总统的身份发表了圣诞致辞。其中，他几乎只关注德国社会和内政的现状。在2018的圣诞致辞中，他还曾提及了其它国家，包括法国的骚乱，美国政局的发展以及对英国退欧的担忧。这一次，他关注德国，只关注德国。而且还首次在其中提及德国反犹太的仇视性情绪。

他提及了今年德国最骇人听闻的一幕：哈勒市那场针对犹太教堂的袭击。一位疑似极右翼分子10月9日试图冲入当地的一处犹太教堂。里面当时有超过50名信徒正在庆祝犹太教最重要的节日--赎罪日。一扇硕大的木门阻止了他的脚步。德国总统施泰因迈尔就此说道："这扇木门挺住了，这简直是个奇迹。除了那两位被杀害的人以外，没有更多的人成为这场反犹太袭击的受害者。"

哈勒的这扇木门 挽救了数十名犹太信徒的生命

哈勒的木门

袭击事件发生一天后，德国总统亲自拜访了那座犹太教堂，站在那扇木门前的他神情凝重，和教友展开了交流，并悼念了两位死者。那扇挽救了生命的木门将成为纪念堂的一部分。施泰因迈尔用它做为比喻，在圣诞致辞中说到："我们是否足够强大能抵御袭击？我们相互之间是否足够团结友爱？"这个问题是他向全体德国人提出的问题。几天前，施泰因迈尔还拜访了柏林的犹太教区议会，强调了让所有公民抵制仇视犹太人情绪的重要性。

为维护民主做出更多努力，这也是德国总统此次圣诞致辞的中心思想。每年圣诞节平安夜的这一天，德国的公法电视台播出德国总统的圣诞致辞已经成为传统。

向种族歧视说不

施泰因迈尔提及了德国社会热议的焦点话题。选举和选举结果，气候和气候变化，欧洲的未来，柏林墙倒塌后30年，德国社会内部的统一情况。"我们生活在一个无比政治化的时代中--我认为，绝对不能说现在的言论自由变少了。相反的：已经好久没有看到这么大的争执了。"

亲身参与是重要的事情。施泰因迈尔举例称：在公众舆论嘈杂之时站在弱者的一边。在少数派被咒骂的时候，在学校的操场上或者酒馆里听到种族歧视性的言论时站出来--坚决抵制"社交媒体"上的种族歧视和仇视言论。他肯定了社会工作自愿者和邻里之间的团结，感谢了警察和护理人员，以及医院的医务工作者。

"我们需要民主"

德国总统呼吁"您们都是民主的组成部分"。参与政治，在示威，地方政治和党派工作有所作为非常重要。"您们每个人手中都掌握着德国的一部分"。让所有的人不分区别的团结一致。东德人当年"无以伦比的勇气"可以为大家指明方向。30年前，正是他们的这种勇气推倒了柏林墙，让统一成为可能。"我们需要民主--但我认为，如今民主更需要我们"，施泰因迈尔说道。这关乎信心、行动力、理智、礼节和团结。德国总统发出警告称，统一、自由和民主并非理所当然。

在致辞的最后，他在这样的场合中第一次援引了《圣经》中圣诞故事的三个关键词："你们不要害怕"。德国总统祝福所有人能带着勇气和信心迎来新的一年。