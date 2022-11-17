 德国总统出访加拿大: “民主政体不应陷入劣势” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

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新闻广角

德国总统出访加拿大: “民主政体不应陷入劣势”

正在加拿大进行国事访问的德国总统施泰因迈尔发出呼吁称，自由民主政体应团结起来，共同抵御来自内部和外部的攻击。

德国总统夫妇会晤加拿大总督

德国总统夫妇会晤加拿大总督

（德国之声中文网）在加拿大进行国事访问的德国总统施泰因迈尔同加拿大总督玛丽·西蒙（Mary Simon）周一共进午餐时呼吁，民主自由国家必须团结起来，共同应对来自内部和外部的攻击。施泰因迈尔说：“我们必须避免在政治和经济领域陷入劣势。我们的民主政体也是重要的基础设施，让我们来共同保护自由民主免受来自内部和外部的攻击。”

施泰因迈尔在会谈中表示，除俄罗斯之外，中国也是一项国际挑战。他表示，中国在政治及经济领域提出的诉求，将长期影响未来的国际关系。

施泰因迈尔说，作为一个太平洋沿岸国家，加拿大在西方国家抗衡中国印太影响力的努力中，发挥着极其重要的作用

此前，施泰因迈尔也同加拿大总理特鲁多举行了会谈。特鲁多强调，在对乌克兰提供支持方面， 加拿大和德国一直在开展密切合作。此外，特鲁多也对德国在七国集团中扮演的重要角色表示赞赏。

德国总统施泰因迈尔同加拿大总理特鲁多举行会谈

德国总统施泰因迈尔同加拿大总理特鲁多举行会谈

德国总统施泰因迈尔则表示，加强同印太国家的合作，以减少对中国的单方面依赖，是加拿大和德国的共同目标。加拿大同德国的盟友关系已经达到了前所未有的紧密程度。对于德国来说，矿产资源极其丰富的加拿大是个重要伙伴。随着德国联邦议院批准了加拿大-欧盟综合经济与贸易协定（CETA），德加双边的贸易往来将变得更加通畅和便捷。

德国总统施泰因迈尔周日开始对加拿大为期四天的国事访问，随同他一道出访的还有德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinge）以及一支德国经济代表团。

（德新社，德广联）

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