德国总统出访乌克兰被拒 双方各执一词

（德国之声中文网）联邦总统施泰因迈尔无法访问基辅的事件在德国政界引发震荡。周三，联邦总理肖尔茨表达了他的看法。对施泰因迈尔没有在周三随东欧四个国家领导人前往基辅而"感到困惑"。

德国总统施泰因迈尔本周二抵达波兰，原本计划与该国总统以及立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚波罗的海三个国家的领导人一同前往基辅，表达对乌克兰的支持。但后来德国总统得到了乌克兰当局拒绝他访问的消息，并表示：“我本来是准备好前往的。但是很明显——我必须认识到——基辅却并不这样想”。

随后，乌克兰方面向德国联邦总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请。乌克兰总统泽连斯基的顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）在接受德国电视一台采访时通过翻译表示：“泽连斯基没有邀请德国总统，而是邀请了德国总理肖尔茨的理由是：后者‘能够做出一些实际的决定’。”

乌方到底有没有拒绝德国总统？

对此，不久前刚刚决定增加1000亿德国军费的总理肖尔茨表示不解。在接受德国柏林布兰登堡广播电视台（RBB）采访时表示：“我们的总统本来是很愿意前往乌克兰的……所以说如果接待他到访，本来会是一件很好的事情”。

对此，乌克兰总统泽连斯基在会晤到访的东欧四国领导人时表示：“我们这次既没有从德国总统，也没有从总统府那里被告知这次访问的情况。“之前，泽连斯基的参谋部张否认了拒绝德国总统出访的消息。但是一位熟悉此次出访规划的知情人士向路透社透露：乌克兰总统办公室已经于本周三向德国驻基辅大使馆书面传达了拒绝总统访问的消息。乌克兰方面当时给出的理由是“出于组织上”的原因。德国《世界报》就此报道称，原本是波兰总统提议施泰因迈尔应该和其它几位东欧国家领导人一起访问乌克兰。后来乌克兰总统府通知华沙方面，对这位德国总统的到访有保留态度。随后德方也获知了乌克兰总统府的立场。

德国电视一台（ARD）的“每日新闻”栏目在报道中分析称，乌克兰拒绝的理由很明显是基辅认为施泰因迈尔过去几年的政策对俄罗斯太过友好。在他出任外交部长期间，施泰因迈尔是北溪2号项目的推动者，而乌克兰正是就这一项目多次发出过警告。“诚然，我们应该更认真地对待来自东欧伙伴的警告。特别是2014年之后的时期和北溪2号管道的扩建。所以说当时的坚持是一个错误”，这位德国总统数天前承认了曾经犯下错误。

乌克兰对德国总统出访的拒绝在德国政界一起一片哗然。与德国总理肖尔茨一样，同属社民党的外交事务官员施密特（Nils Schmid）在接受德国广播电台采访时表示，基辅拒绝邀请德国总统的做法是“一场政治上的廉价闹剧”。

观看视频 04:09 科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？

虽然被拒 德国仍然继续支持乌克兰

但德国联邦政府第一时间对此时的表态却十分冷静：“联邦总统的表态明显站在乌克兰这一边”，一位政府发言人表示。他强调，国际上，德国曾经是，目前也仍然是乌克兰最坚定的支持者之一。

如今总理肖尔茨强调，德国在俄乌战争中，将继续向乌克兰提供大规模的援助。并进一步交付武器。针对欧盟迅速对俄罗斯实施石油禁运的要求，德国的一位政府发言人予以拒绝。俄罗斯总统普京周三表示，如果欧盟抵制，能很容易的将能源出口转移至其它国家。与此同时，俄罗斯国内的石油、天然气和煤的消费规模将有所增加。

虽然德国总统无法成行，波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的国家领导人还是于本周三访问了基辅。爱沙尼亚总统发言人表示，此行的主要目的是讨论如何能够向乌克兰的普通民众和军队提供支持。此外，各方的关注焦点还包括就俄罗斯军队可能在乌克兰犯下的战争罪行展开调查。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。