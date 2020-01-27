 德国总统会见奥斯维辛集中营幸存者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2020

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时政风云

德国总统会见奥斯维辛集中营幸存者

纳粹奥斯维辛灭绝营解放75周年之际，德国总统施泰因迈尔在总统府会晤了3名当年的幸存者。

Deutschland Steinmeier empfängt drei Holocaust Überlebende im Schloß Bellevue (Reuters/M. Tantussi)

泰因迈尔在总统府会晤3名奥斯维辛集中营幸存者

（德国之声中文网）加尔多什（Peter Johann Gardosch ，89岁）、 霍伦赖纳（Hermann Höllenreiner，86岁 ）和陶西希（Pavel Taussig，86岁） 在不同时间被关押于奥斯维辛。霍伦赖纳和陶西希被囚在俗称的"茨冈人营地"--灭绝营内一个由多排平房组成的营区，纳粹政权将那些被其定义为"茨冈人"或"混血茨冈人"的人士送入那里。

1945年1月中旬，鉴于苏联部队日益向奥斯维辛推进，纳粹对灭绝营实施清场，陶西希被送往别处。囚徒们或被党卫队押上货车运走，或组成长队，徒步撤离。陶西希得以从"死亡行军"中生还，并于当年5月被从贡斯基兴（Gunskirchen）集中营解放出来。霍伦赖特则在奥斯维辛之后还先后被送入拉文斯布吕克（Ravensbrück）和萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营，但在一次"死亡行军"中幸运逃脱。

Gedenkstätte Auschwitz (DW/P. Kouparanis)

奥斯维辛集中营入口

加尔多什和他的犹太人家庭一起被送入奥斯维辛，当时，他13岁。1944年6月，他和父亲一道被转移到达豪（Dachau）集中营在巴伐利亚的莱希河畔考费林（Kaufering am Lech）分营。战争结束前不久，他在营地外的一次行军中成功逃跑。

这3位幸存者也将陪同施泰因迈尔总统前往奥斯维辛参加此次中央纪念集会。共有来自近50个国家的约200名当年的囚徒代表出席营地解放75周年纪念活动。以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）亦宣布将参加。不过，此次活动不安排讲话。作为主办方的纪念馆有意在此次纪念活动中放弃政界人士发言这一项目。

1945年1月27日，苏联军队解放了奥斯维辛纳粹集中营及灭绝营。历史学家们称，在那里，有100多万人被杀害。1996年，时任联邦德国总统赫尔佐格（Roman Herzog）宣布，将奥斯威辛解放纪念日设定为纳粹暴政罹难者纪念日。

凝炼/乐然（德新社、福音教通讯社）

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