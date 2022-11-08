德国总统：中国不想依赖世界，却要让世界依赖中国

（德国之声中文网）施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周三在纽约一次颁奖活动上，提醒西方与中国打交道时不应掉以轻心。

"中国发生了改变"，他说："不仅在内政上通过专制的政策压制任何异见"，在南太平洋地区有霸权诉求，而且近期以来形成"一种威胁性的对外和经济政策思路，即让中国不依赖世界，却让世界依赖中国"，而西方不能接受这种游戏规则，"我们必须做出反应"。

施泰因迈尔是在被授予亨利·基辛格奖时作这番发言的。向他颁奖的是美国前国务卿赖斯（Condoleezza Rice），2005年到2009年间，赖斯和施泰因迈尔分别担任美国国务卿和德国外长。

施泰因迈尔说，在俄罗斯发动侵略乌克兰的战争后，世界发生了颠覆性的变化，"我们必须告别旧有的思维模式和期待"。欧洲与俄罗斯以及德国与俄罗斯之间的历史证明，"经济交流不能确保带来政治上的接近"。因此着眼未来，"我们必须吸取教训，减少单方面的依赖，这不仅适用于俄罗斯，而且，尤其适用于中国。"

"这并不意味着终止与北京的交流和对话"，他解释说，中国因其巨大的体量，仍将是世界经济中的一个重要参与方，中国还是联合国安理会的常任理事国，此外人们在对抗气候变化的过程中需要与中国合作。因此，美国总统拜登和德国总理肖尔茨寻求与中国领导人对话是十分重要的。

但施泰因迈尔强调，"我们必须要自我保护，必须避免自己在政治和经济上变得易受伤害。"他说，必须减少对中国供应商和原材料的依赖性，必须让国民经济更具有韧性和抗压能力。但这并不是要搞"贸易保护主义、去全球化甚至天真地追求自给自足"，而是要扩展自己的全球网络。因此，不能只认准一个国家提供的经济机遇却无视风险，而是要把机遇和风险分散到不同的国家。

施泰因迈尔获颁的这一奖项以美国前国务卿、共和党政治家亨利·基辛格的名字命名，由柏林的美国学院（American Academy）自2007年开始颁发，旨在表彰为跨大西洋两岸关系做出贡献的人士。获奖者中有美国前总统老布什和多位德国前总理，包括科尔、施密特和默克尔。

施泰因迈尔在发言中提到了基辛格1971年7月对北京的秘密访问，此行开启了中国对西方，特别是对美国的开放进程。施泰因迈尔说，正如基辛格日后在《论中国》一书中所写到的那样，他去北京，并不是为了建立友谊，而是为了更为实际的目的--"让共存成为可能"。基辛格无可置疑的最大成就之一，就是"让这种共存成为可能，这对中国的开放起到了关键的推动作用。"但德国总统指出，今天的中国又发生了变化，从一个开放的时代进入了一个"对峙的时代"。

99岁高龄的基辛格本人因感染新冠未能亲自出席颁奖活动，仅向会场发来视频致辞。

（德新社、南德意志报）

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