 德国总统与“维族姑娘” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2018

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时政风云

德国总统与“维族姑娘”

德国总统施泰因迈尔的访华行程进入第三天，人权这样的敏感话题被提上了议事日程。他在四川大学发表演讲，而尖锐的问题来自一名德国听众。

Bundespräsident Steinmeier in China (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

德国总统施泰因迈尔在川大发表演讲

（德国之声中文网）“我是维吾尔族姑娘，辫子多”，德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）在川大演讲中引用了邓小平的这句话，向300名听众称赞这位中共第二代领导核心用“智慧和远见将中国带上了改革道路”。

他也强调了德中紧密的经贸联系，呼吁德中两国开展更为紧密的合作，捍卫国际秩序免遭破坏。他说：特别是当联合国重要创始成员对这一国际秩序产生疑虑的时候，"我们，即德国和中国，就更应当共同努力从贸易、气候保护以及诸多方面捍卫这一秩序。"

此外，这位德国总统强调了捍卫人权以及以联合国宪章作为国际秩序基础的重要性。他在成都对四川大学学生称，七十年前通过的人权宣言是人类历史的一大幸事。

来自德国哥廷根的交流学生布朗（David Braun）向这位德国总统就“维族姑娘”发问，问他是否会在此行中提及维吾尔族穆斯林民众遭打压的问题。在中国展开的打击恐怖主义及宗教极端主义运动中，估计约有100万维吾尔族穆斯林被关进政治再教育营。

这位德国总统回答说，“当然会谈到民众自由和人权”。不过在演讲中，施泰因迈尔并没有直接提及维吾尔族穆斯林民众问题，而是强调了德国也曾经历过没有自由、充满压迫的历史时期。他说："正因为如此，我们对那些持非主流观点、属于少数民族或实践个人信仰的人所受到的待遇非常敏感和关注。无论哪里出现个人权利受到限制的问题，德国都会感到担忧和不安。"
 


Bundespräsident Steinmeier in China (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

下周一施泰因迈尔将飞往北京会晤中国国家主席习近平。图为周三他抵达广州机场的画面。

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对于争端频仍的国际局势，施泰因迈尔表示："当今世界以非黑即白模式对待双方关系又成了常态，这非常令人遗憾。"但这一点并不适用于拥有数十年历史的、成熟紧密的德中关系。在一系列关系到未来的问题上，德中两国拥有共同利益。在经济层面上，德中双边建立起了相互交错相互依存的关系。"我们的双边关系达到了前所未有的紧密程度。"

他表示，双边关系中也存在着"明显的分歧"，比如如何看待个体在整个社会所扮演的角色；德国企业面临着市场准入和投资环境方面的困难。他还表示，鉴于德国自身的历史，德国认为法治国家至关重要，而"前东德监控国家"的历史更凸现了发展"数码化伦理"的必要性。

德国总统本次六天国事访问截至目前的重点是数码化发展和人工智能所带来的经济及社会后果。

作为访华行程的最后一站，施泰因迈尔将于周一在北京同中国国家主席习近平、总理李克强举行会谈。此外，施泰因迈尔还计划会晤中国的艺术家和知识分子。

Maximiliane Koschyk/达扬/叶宣 （德新社等）

 

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